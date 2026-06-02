Het Nederlands elftal speelt woensdag de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije en na dat duel zal er meer duidelijk zijn over hoe Oranje ervoor staat richting het WK voetbal. Het duurt nog ruim een week voordat het toernooi van start gaat, maar bij één van de tegenstanders van de ploeg van bondscoach Ronald Koeman is er flink wat paniek uitgebroken.

Nederland speelt na de wedstrijd tegen Algerije in de Verenigde Staten nog een oefenduel tegen Oezbekistan voordat het WK voetbal op 11 juni van start gaat. Op het wereldkampioenschap speelt Oranje in de groep tegen Japan, Zweden en Tunesië. Die landen speelden allemaal al een oefenwedstrijd deze week en bij de Zweden heeft dat flink wat paniek veroorzaakt.

Zweden kende een opmerkelijke kwalificatie, want het haalde in de reguliere reeks slechts twee punten in zes duels en dat kostte coach Jon Dahl Tomasson de kop. Opvolger Graham Potter had het geluk dat Zweden door goede resultaten in de Nations League nog een herkansing kreeg in de play-offs en met zeges op Oekraïne en Polen werd alsnog kwalificatie voor het WK afgedwongen. De tegenstander van Oranje verkeert echter vlak voor het WK weer in een crisis.

'Diepe angst voor het WK'

De Zweede ploeg speelde maandag een oefenduel tegen Noorwegen en werd daarin volledig weggespeeld. Al bij rust stonden de Noren met 3-0 voor, mede door twee goals van voormalig FC Groningen-spits Jorgen Strand Larsen. Liverpool-aanvaller Alexander Isak (ex-Willem II) redde vlak voor tijd nog wel de eer, maar de 3-1 nederlaag heeft veel losgemaakt in Zweden.

Verdediger Victor Lindelöf probeerde de gemoederen te bedaren door na afloop te zeggen dat het resultaat niets zegt voor het WK, maar de media vrezen dat het weleens het geval kan zijn. "De Zweedse bevolking voelt diepe angst voor het WK", schrijft Sportbladet. "De ploeg predikt kalmte ondanks de totale ineenstorting. Zweden werd volledig weggespeeld in een desastreuze eerste helft."

Grote zorgen voor WK

Volgens het medium viel de uitslag enorm mee en er is dan ook veel verbazing over de reactie van de spelers. "Meestal uiten spelers na zo'n vernedering sterke emoties als woede, verontwaardiging of bezorgdheid, maar nu was er kalmte. Ze bagatelliseerden de nederlaag. Er waren geen grote gebaren of vurige teksten."

Oud-international Magnus Eriksson sprak bij SVT ook zijn zorgen uit. "Het is duidelijk dat er een hoop dingen verbeterd moeten worden. De defensie zag er heel wankel uit. Niet alleen kregen ze drie goals tegen, maar ook waren er een heleboel kansen voor Noorwegen. De verdediging baart de meeste zorgen."

Expressen noemt het optreden van Zweden zelfs 'een totaal beschamende prestatie'. Volgens de krant was er sprake van 'een collectief miserabel optreden'.

Nederland - Zweden op WK

Oranje speelt op 20 juni de tweede groepswedstrijd tegen Zweden. De tegenstander van Nederland zal zich er echter wel aan vasthouden dat dan ook Arsenal-spits Viktor Gyokeres van de partij is. Hij ontbrak nog na de verloren Champions League-finale van zijn club. Ook Isak staat dan waarschijnlijk in de basis. Hij viel tegen de Noren pas een half uur voor tijd in.

Zweden krijgt donderdag de kans om te laten zien dat het een incident was, want dan speelt het tegen Griekenland de laatste oefenwedstrijd voor het WK. Op 15 juni begint Zweden aan het WK tegen Tunesië en dan volgt dus de wedstrijd tegen Oranje. Nederland opent het WK op 14 juni tegen Japan.

