Het WK voetbal begint bijna en net als het geval was bij het EK 2024 is de grote vraag: is Memphis Depay fit? De aanvaller van Corinthians heeft in elk geval recent minuten gemaakt bij zijn club. Is hij klaar voor Oranje?

De topscorer aller tijden van het Nederlands elftal heeft volledig deelgenomen aan de eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. De 32-jarige Depay raakte eind maart geblesseerd aan een bovenbeen. Hij maakte afgelopen week pas zijn rentree bij zijn Braziliaanse club Corinthians. De spits speelde een half uur mee tegen Atlético Mineiro en kwam in de eerste helft in actie tegen Platense.

Achter de schermen

De voormalig speler van onder meer PSV en FC Barcelona sprak maandag tegen ESPN over zijn fitheid. "Jullie weten natuurlijk niet wat er achter de schermen gebeurt", zegt hij mysterieus. Wat daar dan gaande is, wil hij niet kwijt. "Dat is achter de schermen, anders had je daar wel toegang tot, hè", lacht hij.

"Ik heb heel hard getraind. Ik ben ook niet heel erg van de cijfers, moet ik zeggen. Qua kilometers, afstanden, dat soort dingen. Data, inderdaad. Als we daarnaar kijken, dan ligt het goed bij elkaar. Uiteindelijk moet je wedstrijden winnen en goed spelen."

Gevoel

Op data wil hij dus niet te veel vertrouwen. Wel op zijn gevoel. "En het gevoel zegt dat het goed zit", aldus Memphis. "Ik voel me goed en ben blij dat ik bij de groep ben. In maart kon ik er niet bij zijn, nu wel. En nu met heel veel zin richting het WK."

Bondscoach Ronald Koeman sprak woensdag op een persconferentie zijn vertrouwen uit in Depay, maar gaf wel aan alleen wat aan de oud-PSV'er te hebben als hij helemaal fit is. Op het EK van 2024 in Duitsland raakte Depay in de halve finale tegen Engeland na een half uur al geblesseerd. Hij begon niet fit aan het laatste WK in Qatar. Koeman zei dat hij nu voorzichtiger met Depay is en dat het niet ondenkbaar is dat hij pas later in het toernooi in actie komt.

Trainen

Koeman trainde met 27 fitte spelers in Zeist. Van de 26-koppige WK-selectie ontbrak alleen Jurriën Timber, die zaterdag een uur in actie kwam voor Arsenal in de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain. Ian Maatsen en Lutsharel Geertruida trainen ook mee. Zij zijn niet opgenomen in de WK-selectie, maar staan wel op een reservelijst. Koeman mag tot een dag voor de eerste WK-groepswedstrijd tegen Japan een vervanger oproepen als iemand ernstig geblesseerd of ziek is.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover