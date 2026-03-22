Feyenoord ontsnapt aan drama tegen Ajax

Na een sensationeel slot van De Klassieker blijven Feyenoord en Ajax in evenwicht. Het werd 1-1 in De Kuip. Lang leek Ajax op een overwinning af te stevenen maar in de 86e minuut kreeg Feyenoord nog een penalty na een lange VAR-check. Deze werd benut door Jakub Moder en daarmee ontsnapt Robin van Persie met zijn ploeg aan een drama.

In een zonovergoten Kuip was het Feyenoord dat uit de startblokken schoot. De Feyenoord-fans maakten er vanaf het begin een heksenketel van en daar genoten de spelers op het veld zichtbaar van. Ze waren een stuk feller dan de Amsterdammers en de eerste kansen waren dan ook voor Feyenoord. Tsuyoshi Watanabe liet De Kuip na 11 minuten bijna ontploffen. Hij kopte de bal langs Maarten Paes, maar Jorthy Mokio haalde de bal katachtig van de lijn.

Matig niveau

De verwachting dat Ajax op voorhand de favoriet zou zijn, werd al gauw naar het land der fabelen gestuurd. Zoveel kansen dat Ajax creëerde in eigen huis tegen Sparta, zo weinig kregen ze voor elkaar in De Kuip tegen Feyenoord. Het waren juist de mannen van Robin van Persie die het initiatief toonden. Maar dat leverde simpelweg niets op. Het niveau was niet goed genoeg om het Ajax echt moeilijk te maken. Eén iemand viel in negatieve zin op: Raheem Sterling. De man die het allemaal wel even zou regelen bij Feyenoord, krijgt nog werkelijk niks voor elkaar. De handelingssnelheid is niet meer wat het geweest is en ook het lezen van het spel gaat hem minder af.

De wedstrijd was - zoals zo vaak - licht ontvlambaar. Een opstootje lag iedere minuut op de loer. Te pas en te onpas lagen er spelers op de grond vanwege de niet zo vriendelijke duels. Na een wervelend half uur van Feyenoord kwam ook Ajax wat vaker op de helft van de Rotterdammers. Maar net als de thuisploeg konden zij geen potten breken. Alles rondom de wedstrijd voelde als een topduel, behalve het niveau op het veld. Dat terwijl geen van beide echt gebaat zou zijn bij een gelijkspel.

Doelpunt Sean Steur

Na rust was het Ajax dat beter uit de kleedkamer kwam en het initiatief nam. Dat betaalde zich snel uit: in de 55e minuut zette Sean Steur de ploeg op voorsprong met een kanonskogel uit de tweede lijn. Feyenoord verdedigde niet fel door nadat ze een voorzet uit eigen zestien weg hadden gewerkt. Steur kon aanleggen en venijnig uithalen. De Kuip viel stil en Ajax werd de bovenliggende partij. Ondertussen werd Sterling uit zijn lijden verlost; Van Persie haalde hem na 55 minuten naar de kant.

Krankzinnig slot

Lang bleef het een tamme boel in De Kuip tot het laatste kwartier. De supporters gingen weer achter de spelers staan en zij kregen ook weer de geest om toch nog voro de gelijkmaker te gaan. Die kwam er ook in de 85e minuut. Jordan Lotomba werd in de zestien van Ajax neergehaald, eerst wilde Makkelie niks weten van een penalty maar de VAR haalde hem naar het scherm. Na een lange check werd het toch een penalty en die werd door Jakub Moder binnengeschoten. De Kuip ontplofte en hoopte nog op een tweede goal. Tien minuten produceerde De Kuip een orkaan aan geluid, maar het bleef bij 1-1.