Oranje-international Xavi Simons beleeft een nachtmerrie. Hij heeft zijn voorste kruisband afgescheurd en staat daardoor naar verwachting tot 2027 aan de kant. De aanvaller van Tottenham Hotspur mist daardoor óók het WK en liet weten zich 'gebroken' te voelen. Vanuit de voetbalwereld stromen de steunbetuigingen ondertussen massaal binnen.

De klap voor Simons is gigantisch. De 23-jarige aanvaller leek juist op weg naar een belangrijke rol bij club én land, maar ziet zijn jaar nu abrupt tot stilstand komen door een van de zwaarste blessures in het voetbal. Terwijl hij zich moet richten op een lang en zwaar revalidatietraject, spreken ploeggenoten, clubs en fans hun steun uit. 'Je zult sterker terugkomen, Xavi', schreef de KNVB.

Steunbetuigingen stromen binnen

Onder het bericht van Simons stroomden de steunbetuigingen binnen. Zo reageerden onder meer Micky van de Ven, Virgil van Dijk, Lutsharel Geertruida en Jurriën Timber. Justin Kluivert en Johan Bakayoko schrijven 'sterkte broeder'. Daarnaast lieten ook tientallen (oud-)ploeggenoten bemoedigende reacties achter. PSV stuurde een warme boodschap, terwijl ook Oranje Leeuwin Esmee Brugts van zich liet horen.

Tottenham zit namelijk midden in een spannende strijd tegen degradatie en kan Simons juist nu goed gebruiken. In Engeland is de impact van de blessure dan ook groot. 'De blessure van Simons betekent een enorme klap voor de kansen op handhaving voor Tottenham', schreef The Independent. 'Simons kende een frustrerend seizoen, waarin hij onder Thomas Frank slechts bij vlagen zijn klasse liet zien en hij door Igor Tudor op bizarre wijze buiten de selectie werd gelaten. Hij leek echter een belangrijke rol te gaan spelen onder De Zerbi, vooral na zijn fantastische goal tegen Brighton.'

Ook The Athletic wijst op de sportieve gevolgen voor Spurs. 'Simons is één van de weinige spelers in deze selectie die in staat is nauwkeurige passes te geven, wat hij bewees met een prachtige voorzet die leidde tot de goal van Pedro Porro tegen Brighton. De 23-jarige Simons heeft dit seizoen 34 kansen gecreëerd, alleen Porro (42) heeft er meer, hoewel hij slechts negentien duels in de basis stond.'

Groot nieuws in Spanje

Simons is geliefd in de voetbalwereld en dat blijkt ook in Spanje, waar hij jarenlang in de jeugdopleiding van FC Barcelona speelde. Het nieuws over zijn zware blessure haalt daar dan ook de media. 'Xavi Simons beleeft één van de zwaarste momenten uit zijn carrière. De klap is verwoestend', schreef Sport. 'Nederland verliest één van zijn meest uitzonderlijke talenten.'

Ook Mundo Deportivo spreekt van een zware tegenvaller en schetst een somber scenario. 'Hij had een enorme kans om zich definitief te vestigen in de internationale top en het teleurstellende seizoen van zijn club achter zich te laten. Een rampzalige ontwikkeling die op de slechtst mogelijke manier kan eindigen als degradatie een feit wordt. Nu begint er een nieuwe strijd voor hem. De langste en de eenzaamste.'