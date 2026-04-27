Xavi Simons moest zaterdagmiddag vroegtijdig het veld verlaten nadat hij geblesseerd raakte in het duel tegen Wolverhampton Wanderers. Het zag er op het eerste oog niet best uit en dat is nu bevestigd. Dat is een vreselijke domper voor hem en Oranje op het WK

Zondagavond deelde Simons een update over zijn blessure op Instagram. "Ze zeggen dat het leven wreed kan zijn en vandaag voelt het zo", zo stak de middenvelder af. Daarop deelde hij ook gelijk het slechte nieuws: "Mijn seizoen is abrupt afgelopen en ik probeer het gewoon te verwerken."

Geen WK

Nu is het voor Simons een kwestie van dealen met de situatie. "Ik ben er kapot van. Niets ervan slaat ergens op. Het enige wat ik wilde doen is vechten voor mijn team en nu is het vermogen om dat te doen van me weggenomen... samen met het WK."

En vooral het mislopen van het WK doet hem ontzettend veel pijn. "Mijn land vertegenwoordigen deze zomer... gewoon weg. Het zal tijd kosten om hier vrede mee te vinden, maar ik blijf de beste teamgenoot die ik kan zijn. Ik twijfel er niet aan dat we samen dit gevecht zullen winnen."

Hoe de komende periode eruitziet voor Simons? "Ik zal dit pad nu bewandelen, geleid door geloof, met kracht, met veerkracht, met geloof, terwijl ik de dagen aftel om weer naar buiten te komen", zo legt hij uit.

Verstapt

Simons liep de blessure op toen hij met Tottenham Hotspur speelde tegen Wolverhampton Wanderers. De Nederlander was in duel met oud-Feyenoorder Hugo Bueno van Wolverhampton Wanderers en wilde bij de achterlijn een actie inzetten. Daarbij leek de 23-jarige middenvelder zich te verstappen. Aan zijn gezicht was af te lezen dat Simons enorm veel pijn had. Hij werd ter plekke behandeld en wilde het nog even proberen. Maar al snel kregen hij en de medische staf in de gaten dat er gewisseld moest worden. Nu blijkt dus dat de blessure dusdanig erg is dat Simons voorlopig niet meer kan spelen.

Niet alleen voor Simons zelf is dit een ontzettende dreun. Ook bondscoach Ronald Koeman zal hier allesbehalve blij mee zijn. Hij moet hiermee nog meer puzzelen op het middenveld. Eerder viel ook al PSV'er Jerdy Schouten uit met een zware blessure.