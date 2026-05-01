Guus Hiddink heeft een succesvolle trainerscarrière achter de rug, maar beleefde ook tegenslagen. Dat had grote impact op zijn privéleven. Zijn familie kreeg te maken met ernstige bedreigingen. "Toen dacht ik: ik heb het niet meer onder controle."

In de videopodcast Sportnieuws.nl Gameplan gaat ex-toptrainer Hiddink in gesprek met ondernemer en oud-minister Klaas Dijkhoff. Ze geven antwoord op de vraag of ze ooit de impact van hun werk op hun privéleven hebben onderschat. De 79-jarige heeft daar wel een voorbeeld van. Hij raakte eens in een vervelende situatie verzeild toen zijn club niet goed presteerde.

Kogelbrief

"Af en toe heb je met dingen te maken als je verliest of gaat niet goed. Of je wil iets doordrukken, transfers bij een andere club, een speler weghalen, wat dan ook", vertelt Hiddink. "Dat je wel wat bedreigingen krijgt. Dan denk je: ja, dat zal wel." Hij leest weinig berichten en probeert zich er voor af te sluiten. "In het verleden kreeg ik wel een keer een een brief met een bobbeltje erin. Zo'n kogeltje, die kreeg je dan wel op je bureau."

"Dat is niet fijn. Maar wat ik nog erger vond was toen mijn ouders ook een brief kregen", vervolgt hij. "Die wonen verder weg een klein dorpje." Zij kregen geen brief met een kogeltje, maar wel met de boodschap: 'Als je deze brief door de brievenbus kan, dan kan er ook meer doorheen'. "Toen dacht ik: ik heb het niet meer onder controle, want nu gaat het richting mijn oude ouders."

Stress

De oud-bondscoach had wel last van die situatie. "Daar zat ik wel even mee in de stress moet ik zeggen", zegt hij. "Een verloren psychopaat, denk ik." De dader werd uiteindelijk wel opgespoord. "Ik heb een beetje een naïeve reactie in deze tijd", geeft Hiddink toe. "Ik loop een beetje fluitend rond van: er gebeurt mij niks. Ja, dat is een beetje naïef."

Dijkhoff heeft als oud-politicus helaas ook te maken gehad met bedreigingen en herkent het gevoel van de voormalig PSV-trainer. "Ik heb weleens gehad dat er dus dreiging aan huis was en dat ik dacht: ik haal mijn broers erbij, mijn vader en nog een paar mensen hadden zich aangemeld. Ik verdedig mijn oprit met een honkbalknuppel." Dat leek de politie echter niet verstandig. Hij kreeg het advies om met zijn gezin het huis te verlaten.

"Dan ga je dus je eigen huis uit en via de camera op afstand kijk je mee naar wat er zich voltrekt op het beloofde aangekondigde moment", vervolgt Dijkhoff, die ook onderdeel is van de Raad van Commissarissen van PSV. "Maar het gevoel dat je als vader en echtgenoot je gezin uit je huis hebt moeten halen en dat je dus niet eens meer kunt beloven dat je huis veilig is. Ja, dat voelde wel echt als falen."

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Ze gaan dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink in gesprek met oud-minister en ondernemer Klaas Dijkhoff (founder bij SUE & The Alchemists).

Eerder verschenen er al afleveringen met Mark Tuitert (ex-topschaatser) samen met Bas Tomassen (CEO van Colbe), Marc Lammers (voormalig hockeycoach) samen met Bas van der Veldt (CEO AFAS Software), Björn Kuipers (ex-topscheidsrechter) en Marc van Erven (CEO Arag) en een aflevering met ex-topwielrenner Tom Dumoulin en Dorkas Koenen (CMO Rabobank).