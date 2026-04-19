Tom Dumoulin kende een rijke wielercarrière met de mooiste overwinningen, maar ook met heel diepe dalen. Daarom moest hij op 31-jarige leeftijd noodgedwongen te stoppen met fietsen. In Sportnieuws.nl Gameplan legt hij uit op welke manieren hij over zijn eigen grenzen ging en welke gevolgen dat had.

In de videopodcast van Sportnieuws.nl wil Dumoulin allereerst laten weten dat hij 'gelukkig ook heel vaak met veel succes' over zijn fysieke grenzen ging. Aan Dorkas Koenen, de CMO van Rabobank, beweert de ex-topwielrenner dat zoiets bijna een tweede natuur wordt als profwielrenner.

"Je bent als wielrenner, bij uitstek een fysieke sport, aan het lijden. Kapotgaan, grenzen opzoeken en eroverheen gaan. Dat heb ik heel vaak gedaan, maar dat hoeft voor mij niet meer zo heel nodig."

Mentaal over de grens

Fysiek gaf Dumoulin dus alles tijdens zijn carrière, maar dat deed hij mentaal ook. Alleen had dat veel meer weerslag op de Nederlander, die na de Amstel Gold Race van vandaag de nieuwe koersdirecteur wordt. "Ik heb echt een moeilijke periode gehad, ik heb echt een paar jaar ontzettend met mezelf in de knoop gezeten."

Dat was vooral in de tijd dat Dumoulin reed voor Jumbo-Visma, nadat hij de jaren daarvoor in dienst was van Team Sunweb, wat we nu kennen als Team Picnic PostNL. Bij Jumbo-Visma had Dumoulin moeite om zijn draai te vinden en verloor hij het plezier in de sport. "En uiteindelijk heb ik dus de beslissing moeten maken om er mee te stoppen, op een leeftijd (Dumoulin was 31, red.) waarop ik fysiek nog jaren door had kunnen gaan. Maar mentaal was ik gewoon op en klaar."

In gesprek met Koenen probeert Dumoulin, onder meer winnaar van de Giro d'Italia, ex-wereldkampioen en bezitter van tweemaal olympisch zilver, te duiden wat het verschil was tussen het begin en het einde van zijn loopbaan.

Van puzzel naar puzzelstukje

"In het begin van mijn carrière was ik heel erg aan het puzzelen", vertelt Dumoulin. "En ik niet alleen, maar met heel veel mensen samen waren we stukjes op dezelfde plek aan het leggen. Het voelde wel alsof ik mijn eigen carrièrepuzzel aan het bouwen was, met heel veel hulp. In het latere deel voelde het alsof ik nog maar één puzzelstukje was in de puzzel van een ander en werd ik gelegd op de juiste plek. Daar ging ik heel slecht op, ik voelde me niet meer eigenaar van mijn eigen carrrière en leven. Dat wil ik absoluut nooit meer laten gebeuren."

Het klinkt misschien vreemd, maar Dumoulin is nu wel blij dat hij die periode ook meemaakte. Hij trok er immers lering uit en profiteert daar in zijn 'tweede leven' juist van. "Daar ben ik eigenlijk heel dankbaar voor."

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat ex-topwielrenner Tom Dumoulin in gesprek met Dorkas Koenen (CMO Rabobank).

