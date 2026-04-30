Voormalig succescoach Guus Hiddink heeft een rijke carrière achter de rug. Maar de 79-jarige onthult in de videopodcast Sportnieuws.nl Gameplan dat het nooit zijn grote doel was om trainer te worden. Hij vertelt openhartig over zijn bijzondere weg naar succes. "Ik heb nooit de behoefte gehad om de hele wereld te laten zien dat ik alles ging winnen."

In de Sportnieuws.nl-podcast gaat Hiddink in gesprek met oud-politicus en ondernemer Klaas Dijkhoff over hun gameplan. Daarin onthult de ex-toptrainer dat zijn weg naar succes werd aangepast na het mislopen van een grote droom. Hij beleefde namelijk niet de doorbraak als voetballer waarop hij had gehoopt.

Hij speelde als middenvelder onder andere bij PSV, waar hij te maken kreeg met concurrentie van topscorer Willy van der Kuijlen. "Daar kon ik niet tegenop, dus die strijd had ik al verloren", vertelt Hiddink. "Dus dat gameplan ging al ten onder bij mij als, als speler." Het was een teleurstelling voor de oud-bondscoach, die uiteindelijk toch veel moois opleverde. Maar dat had hij nog niet meteen door. "Ik wilde graag spelen, want er is niks mooiers dan spelen zelf. Later ben ik trainer geworden. Maar in principe is een beetje een vervanging voor speler zijn."

Geen bewijsdrang

"Je had niet een plan als voetballer al van: nou, dan ga ik trainer worden?", vraagt Dijkhoff zich af. Dat bevestigt Hiddink tot verbazing van de ondernemer, die ook in de Raad van Commissarissen zit bij PSV. "Van buitenaf zie ik trainers waarvan ik denk: die hebben ooit besloten dat ze de hele wereld laten zien dat ze iets gaan winnen", vervolgt Dijkhoff. "Die hebben iets te bewijzen. En voor anderen, denk ik, zit voetballen voor het geld er niet meer in. Want je wordt ouder of je carrière wordt minder en het is gewoon elke dag het leukste om te doen in je leven."

"Ja, en ik heb nooit de behoefte gehad om de hele wereld te laten zien dat ik alles ging winnen", reageert Hiddink, die met PSV zes keer landskampioen werd, vier keer de beker won en een keer de Europacup I. "Het is wel gelukt, maar ik had niet de behoefte."

'Alsof je gedood werd'

"Ik heb nooit in succes gedacht. Ik zat al heel vroeg in de sport", legt hij uit. Hij volgde een sportopleiding bij het CIOS Overveen. "Daar is gegroeid dat ik in die sport wilde blijven. Ik had dus ook mijn diploma's al vrij snel. Met twintig jaar wist ik al wel dat ik trainer zou kunnen worden, want ik was al bevoegd, behalve het laatste diploma." Toch wilde hij eerst een poging wagen als speler, totdat trainer Pim van de Meent hem zei dat hij beter kon stoppen. "Alsof je gedood werd", zegt Hiddink daarover. "Ja, ik vond dat verschrikkelijk."

"Achteraf had hij helemaal gelijk", geeft Hiddink toe. Dus gooide het voetbalicoon zijn plan om. Dat siert hem volgens Dijkhoff. "Ze zeggen altijd die stoere praat van nooit opgeven en doorzetten. En natuurlijk moet je moet je niet te snel opgeven, maar soms moet je volgens mij juist wel echt ergens mee stoppen", vindt hij.

Uiteindelijk heeft het pad dat Hiddink heeft afgelegd hem veel gebracht. Door zijn sportopleiding en zijn werkervaring als gymleraar leerde hij omgaan met mensen. In zijn periodes bij De Graafschap en NEC kluste hij bij op een school voor kinderen met leerproblemen. "Daar maak je van alles mee, met diverse karakters die je zo hebt. Daar heb ik veel van geleerd."

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen. Ze gaan dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk. In deze aflevering gaat voormalig voetbaltrainer Guus Hiddink in gesprek met oud-minister en ondernemer Klaas Dijkhoff (founder bij SUE & The Alchemists).