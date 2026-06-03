Het Nederlands elftal was in 2010 dicht bij de wereldtitel. Op het WK in Zuid-Afrika was Spanje in de verlenging te sterk. Daardoor waren de verwachtingen hoog voor het EK twee jaar later in Polen en Oekraïne, maar het verliep desastreus. De bom barstte binnen de selectie en twee spelers stonden met de koppen tegen elkaar. "De sfeer was niet meer te herstellen", herinnert Wesley Sneijder zich.

In zijn in 2020 uitgekomen biografie onthulde Sneijder al dat hij eigenlijk het EK liever niet wilde spelen. Er waren te veel ego's en eilandjes volgens hem. "Ik vond het al zo veel gezeik. Sommige spelers hadden transfers gemaakt, waren naar betere clubs gegaan en hadden een goed seizoen gedraaid. Bert (van Marwijk, de bondscoach destijds, red.) nam natuurlijk nog een beetje dat elftal van 2010 mee daar naartoe. Hoeveel duidelijkheid er in 2010 was, zo weinig was er in 2012."

In Zuid-Afrika was volgens Sneijder duidelijk wie de eerste elf spelers waren. "Die gingen altijd spelen. In 2012 was er veel meer discussie. Huntelaar vond dat hij moest spelen, Raf had dat gevoel ook", vertelt hij in de podcast Raf & Wes, die hij maakt met goede vriend Rafael van der Vaart.

Verziekte sfeer tijdens EK 2012

Van der Vaart had in zijn ogen een goed seizoen gedraaid bij HSV en Huntelaar bij Schalke, waar hij in dat jaar goed was voor 48 goals in evenveel duels. "Maar Van Marwijk bleef heel erg vasthouden aan die groep, op een gegeven moment ging dat mis." Nederland verloor de eerste groepswedstrijd met 1-0 van Denemarken, alleen de bondscoach hield vast aan zijn basiself het duel daarna.

"Daarna had Wesley het fantastische idee om te gaan eten", gaat Van der Vaart verder, waarna Sneijder ingrijpt. In 2010 won Oranje van Denemarken en was het de mindere, twee jaar later was het andersom. "We hadden echt dik moeten winnen. Dat zorgde ervoor dat gelijk de bommetjes werden gegooid. De media vonden het geweldig", weet Sneijder nog.

Volgens de recordinternational kwam Mark van Bommel met het idee om met de groep gezamenlijk wat te gaan eten. "Hij kwam naar mij toe en zei: 'Loop jij even naar Bert, want van jou neem-ie het wel aan'. Ik vond het helemaal geen goed idee, maar ben wel naar Bert gegaan", aldus Sneijder. Van Marwijk ging akkoord met het voorstel en legde de verantwoordelijkheid bij Sneijder.

i Klaas-Jan Huntelaar en Rafael van der Vaart op de vluchthaven in 2012. © Getty Images

Bom barst binnen selectie Oranje

Die avond ging het mis. "Toen belandden er ook flessen vodka op tafel. Dan ben jij toch verantwoordelijk", lacht Van der Vaart. "Nee maar nu lijkt het net alsof… Maar geloof mij, hij weet hoe ik daar heb gestaan. Ik moest echt mensen uit elkaar gaan halen, want dat liep echt uit de klauwen", herinnert Sneijder zich.

Het waren met name Huntelaar en Van Bommel die hoofd tegen hoofd stonden. "Dat gebeurde gewoon ineens. En ik zag ook ineens de flessen vodka. Ik had het ook niet door. We mochten een wijntje, dat was heel normaal. Ineens sloeg het helemaal om, maar het kwaad was al geschied."

De spelers van het Nederlands elftal kregen op zulke avonden altijd twee beveiligers mee. "Goed dat die erbij waren, maar we wisten ook: dit komt bij de trainer terecht en dan is het klaar. De sfeer was kapot, de bom was gebarsten en niet meer te herstellen."

In de ogen van Sneijder was dat de voornaamste reden dat het vervolgens niet meer werkte met het Nederlands elftal, dat puntloos ten onder ging in de poulefase. "Er zijn een aantal factoren op zo’n eindtoernooi. Je moet een beetje geluk hebben, maar de sfeer moet vooral heel goed zijn en het moet onderling kloppen. Je hoeft niet elkaars vrienden te zijn, dat was in 2010 ook niet, maar we wisten wel: we hebben met elkaar dezelfde missie. Dat was in 2012 totáál niet", besluit Sneijder.

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