ADO Den Haag mag zich vanaf komend seizoen weer Eredivisionist noemen. Dinsdagavond promoveerde de ploeg van trainer Robin Peter naar het hoogste niveau na een 1-0 overwinning op Jong Utrecht. Daarna barstte er een groot feest los op het veld, al was dat niet wat het bestuur hoopte.

ADO degradeerde in 2021 en kon een jaar later direct terugkeren. Toen ging het echter op vreselijke wijze mis tegen Excelsior, waarna het uit de hand liep in het stadion. De jaren erop lukte het de club uit Den Haag telkens niet om te promoveren, tot dinsdagavond. Een goal van Evan Rottier was voldoende voor de zege.

Na het laatste fluitsignaal vierden de spelers samen feest met Midden-Noord, het fanatiekere gedeelte van de aanhang. Na kort aarzelen stormden de eerste fans het veld op. Dat terwijl ADO nog de oproep had gedaan om dat niet te doen. " Mocht er iets te vieren zijn, blijf dan op de tribune en betreed het veld niet. Hoe groot de emotie of vreugde op dat moment ook is, het betreden van het veld kan consequenties hebben in de vorm van boetes, stadionverboden en andere sancties, zowel voor individuele supporters als voor de club", waarschuwde de club.

Oproep krijgt geen gehoor

"Tóch supporters op het veld", merkte commentator Koert Westerman op. "Hoe ze dat doen, is reteknap. Maar het blijf voorlopig beperkt tot een paar." Dat liep alleen snel uit tot volledige tribunes die leeg stroomden. "De spelers kan het niks schelen, de beleidsbepalers vinden dit een soort van jammer", aldus Westerman.

De supporters hielden het netjes. Het duurde echter wel even voordat de officiële ceremonie kon beginnen, omdat het even duurde voordat iedereen van het veld was.

Eerder veelbesproken incident

Eerder ging het eens flink mis met de fans van ADO Den Haag tijdens de promotiewedstrijd met Excelsior in 2022. De Hagenezen stonden met 3-0 voor en leken destijds op weg naar de terugkeer naar de Eredivisie. Maar na een krankzinnige ontknoping bleef het met lege handen achter. In de 78e minuut maakte Marouan Azarkan de 3-1, waarna Reuven Niemeijer vijf minuten later de aansluitingstreffer maakte.

Haagse fans stonden in de blessuretijd al klaar om promotie te vieren, maar in minuut 93 kopte Thijs Dallinga de 3-3 binnen. Daardoor kwam er verlenging. Het duel werd daarin niet beslist, waarna strafschoppen volgden. Die werden beter genomen door Excelsior (8-7), waardoor ADO nog een jaar eerste divisie moest spelen. De woede was zo groot dat fans het veld bestormden en vuurwerk richting het uitvak gooiden. De spelers en staf van Excelsior vluchtten naar binnen.