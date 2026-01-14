Giovanni Franken wordt nog altijd geconfronteerd met de pijnlijke middag van ADO Den Haag tegen Excelsior. In 2022 liepen de gemoederen hoog op bij dat duel en de trainer raakte in een woordenwisseling. Velen dachten dat hij ruzie kreeg, maar dat is volgens de Rotterdammer helemaal niet zo. "Ik zie ineens hetzelfde groepje weer voor mij staan...", vertelt Franken in Sportnieuws.nl De Maaskantine.

Het was een hectische dag voor de interim-trainer van ADO Den Haag. Na een ontslag van de hoofdtrainer werd de nog jonge Franken aangesteld. ADO stond op het punt te promoveren ten koste van Excelsior, maar dat liep helemaal mis. Fans stonden al klaar om het veld op te gaan om de promotie te vieren, toen Excelsior scoorde. De pleuris brak uit en mensen gingen het veld op. De wedstrijd werd tijdelijk gestaakt en bij de hervatting vielen er nóg meer doelpunten.

Gedoe met supporters

Op een moment waarop Franken eigenlijk wilde juichen, deed hij wat anders. Hij draaide zich om en kwam in een heftige woordenwisseling met een groepje supporters net achter hem. Maaskant legt hem de situatie voor en Franken vertelt dat het anders zit. "Dat ik ruzie kreeg, is helemaal niet waar. Ik ga toch zeker geen ruzie maken? Je moet je afvragen waarom ik boos zou worden als we net scoren?"

Franken vertelt in de podcast gedetailleerd hoe het wél zit. "De wedstrijd werd al twee keer onderbroken door supporters die op het veld kwamen. Omdat ze al in de veronderstelling waren dat het gewoon zou lukken. Dus dan ben je op dat moment de gevierde man als trainer. Alleen in die tien minuten erna gaan we van 3-0 naar 3-3 en ga je van koning naar degene die het heeft gedaan. Op dat moment werd ik op zo'n manier behandeld, dat heb ik nog nooit meegemaakt."

'We moesten er alles aan doen'

Franken vertelt dat hij bespuugd werd en dat zijn persoonlijke grenzen werden opgezocht. "Op een eerder moment heb ik de situatie nog kunnen sussen omdat er een staakmoment kwam vanuit de scheidsrechter. Er werd mij ook verteld dat we niet nog een keer konden staken, dan zou het definitief zijn", legt hij uit. "We moesten er alles aan doen om de wedstrijd uit te spelen en ik ging daarin mee."

Toen ontstond het moment van de woordenwisseling. "Wij scoren de 4-3 en op dat moment zie ik dus, terwijl ik eigenlijk gewoon wilde juichen, dat hetzelfde groepje als daarvoor weer het veld op wilde komen. Zij hadden mij ook al respectloos behandeld en wilden weer het veld opkomen. Je ziet mij zeggen dat ze echt niet meer het veld op konden komen. Daar zou ik persoonlijk voor zorgen, maakte ik hen duidelijk."

'Ik ben veel meer dan dat ene moment'

Er was dus geen sprake van een ruzie, maar hij wilde erger voorkomen, is zijn lezing van de situatie. Toch heerst er een ander beeld bij de meeste voetballiefhebbers. "Maar ik ben veel meer dan dat ene moment", benoemt Franken. Het bleek een harde en snelle leerschool te zijn voor de trainer die voor het eerst zijn stappen in het profvoetbal zette als trainer. "Het was voor mij een belangrijke omschakeling."

Als voetballer maakte Franken het professionele voetbal al mee, maar als trainer nog niet. "Het heeft de basis gelegd voor hoe ik dat in de toekomst tegemoet ga. Omdat het ook in de meest moeilijke fase van ADO was. Er was geen geld, er waren maar weinig spelers en de club zat in een faillissementsjaar. Dan word je ineens naar voren geschoven. Ik had mij vanuit de amateurwereld opgewerkt naar het betaalde voetbal."

Nu is Franken terug in Nederland, na een bijzonder avontuur in China, waar hij was genomineerd voor trainer van het jaar. In Sportnieuws.nl De Maaskantine vertelt Franken honderduit over zijn tijd in China, maar ook als assistent bij Dick Advocaat bij Curaçao.

