Henk Veerman speelde bijna tien jaar in de jeugdopleiding van FC Volendam, maar werd op 15-jarige leeftijd weggestuurd. Hij keerde terug in het amateurvoetbal bij RKAV Volendam (zondag) in de zesde klasse. "Ik vond destijds bier drinken met mijn vrienden in de kantine belangrijker", lacht Veerman in gesprek met Sportnieuws.nl.

Veerman begon bij de amateurs als centrale verdediger, maar een noodgedwongen verhuizing naar de voorhoede veranderde zijn carrière. Nadat hij in één wedstrijd vier keer scoorde, besloot de trainer van RKAV Volendam hem definitief als spits te gebruiken. Die keuze bleek het startpunt van zijn bijzondere carrière. "Dat is écht lang geleden", zegt Veerman, waarna er een grote grijns op zijn gezicht komt. "In de zesde klasse…"

"Ik wist dat ik wel beter was dan de zesde klasse, maar dan gaat het ook om je inzet en mentaliteit. Ik vond het belangrijker om bier te drinken met mijn vrienden in de kantine. Mijn mentaliteit was niet goed", erkent Veerman. Toen hij de overstap maakte naar het zaterdagteam van RKAV Volendam (hoofdklasse) veranderde dat. "Ik had wel door dat ik het over een andere boeg moest gooien qua mentaliteit."

Topscorer en kans bij FC Volendam

Die nieuwe instelling betaalde zich direct uit. Veerman werd clubtopscorer met tien doelpunten en viel op bij de profafdeling van FC Volendam. "Als je eenmaal gaat leveren bij het zaterdagteam van RKAV, dan is het in een klein dorp ook wel makkelijker dan in een grote stad. Als je het dan goed doet, dan weet iedereen dat ook." Hij koos vervolgens voor de stap naar de beloften van FC Volendam en werd ook daar meteen topscorer.

Trainer Hans de Koning beloonde hem met een debuut in het eerste elftal tijdens de laatste competitiewedstrijd van dat seizoen. Een jaar later kreeg Veerman definitief de kans in de hoofdmacht. Zijn eerste periode bij de hoofdmacht verliep echter moeizaam. Hij leek zelfs terug te keren naar het amateurvoetbal, totdat zijn loopbaan opnieuw een spectaculaire wending kreeg. Als invaller tegen Achilles '29 maakte hij vier doelpunten in tien minuten, waardoor een vertrek van de baan was en zijn profcarrière alsnog echt van de grond kwam.

Positiewissel veranderde alles

Volgens Veerman was de keuze om hem van verdediger tot aanvaller om te scholen uiteindelijk cruciaal voor zijn carrière. "Als verdediger is het ook gewoon moeilijker om positief in het nieuws te komen. Als spits kun je af en toe nog een lekkere aanname of een schot in de kruising hebben. Zoiets verandert de tendens om je heen natuurlijk compleet", besluit Veerman, die inmiddels 63 goals en 18 assists gaf in 148 duels voor FC Volendam.