In Nederland lopen zo’n 18 miljoen bondscoaches rond, maar slechts één man bepaalt wie er daadwerkelijk met Oranje meegaat: Ronald Koeman. Al ging het samenstellen van de WK-selectie voor hem niet zonder horten en stoten.

Koeman heeft namelijk toegegeven dat het samenstellen van zijn 26-koppige WK-selectie hem slapeloze nachten heeft bezorgd. De bondscoach van het Nederlands elftal vertelde bij Evers & Co op Radio 538 dat hij lang heeft getwijfeld voordat hij de knoop doorhakte over de 26 spelers die meegaan naar het toernooi.

"Ja, ik kan er wel wakker van liggen bij het maken van de WK-selectie. Dat zijn keuzes die je moet maken die heel belangrijk zijn. En dan heb je nog weleens een lichte twijfel. Dat houdt je wakker", zo verklaarde Koeman.

Teruggekeerde spelers

Met name de spelers die net terugkeerden van een blessure bezorgden de bondscoach de nodige hoofdbrekens. "We hebben met spelers te maken die nog niet veel gespeeld hadden en terugkomen uit blessures. Jurriën Timber, Memphis Depay en Justin Kluivert bijvoorbeeld. En of ik wel Marten de Roon of Kees Smit wilde meenemen. Dat zijn moeilijke afwegingen, maar uiteindelijk moet je een keuze maken."

Bij zijn afwegingen hecht Koeman veel waarde aan ervaring op grote toernooien. "Het is een eindtoernooi, dan wil je het liefst spelers meenemen met ervaring die weten hoe dat is. En die ook een rol accepteren als ze niet spelen, wat Smit ook zou hebben gedaan. Je kijkt naar de hiërarchie in het team en dan moet je keuzes maken."

Verschillende mensen binnen en rondom Oranje

De bondscoach nam zijn beslissingen niet in zijn eentje. Hij besprak de samenstelling van de selectie met verschillende mensen binnen en rondom Oranje. "Ik overleg dit met de staf en Nigel de Jong als technische man bij de KNVB. Virgil van Dijk heb ik als aanvoerder ook gebeld. En bij andere jongens check ik ook hoe ze erin staan. En dan als alle keuzes gemaakt zijn, slaap ik lekker door."

Knipoog

Koeman is overigens ook erg blij met de technische staf van Oranje. In hetzelfde interview op Radio 538 vertelde hij dat er een goede rolverdeling in de staf is. "Wim Jonk heeft de verantwoordelijkheid voor de trainingen, daar assisteer ik ook in als we met groepen werken. We doen alles samen, ik heb geen 'eerste' assistent, we doen alles als groep."

Na Koemans opmerking over Jonk maakte prestentator Edwin Evers een grapje over diens aanwezigheid. "Toch nog een Volendammer mee", zo doelde hij op de afwezigheid van Joey Veerman in de WK-selectie. "Ja, één is niet erg", grapte de bondscoach terug.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover