Ajax verzuimde zondag om zich direct te plaatsen voor Europees voetbal. Na het roemloze 0-0 gelijkspel tegen Heerenveen zijn de Amsterdammers veroordeeld tot de play-offs. Ervaren kracht Steven Berghuis was enkele weken geleden al bikkelhard voor zijn teamgenoten, en kon het niet laten om ook zondag een veeg uit de pan te geven.

Het teleurstellende gelijkspel op bezoek in Heerenveen was voor Ajax een toepasselijke afsluiting van een vrij dramatisch seizoen. Zelden zorgden de Amsterdammers voor spektakel, waardoor deelname aan de play-offs een logisch gevolg is. Oudgediende Steven Berghuis zag het allemaal met lede ogen aan.

Hard oordeel

Na afloop was Berghuis opnieuw hard voor zijn ploeg. "We komen op veel vlakken tekort", meende hij na afloop tegen de aanwezige pers. Hij zag de slechte weersomstandigheden niet als goede reden voor het matige spel. "Dat mag geen excuus zijn. Het is pijnlijk dat we niet konden winnen en een slotoffensief was natuurlijk niet mogelijk door het onbespeelbare veld na de regen. Maar daar kunnen we het nu niet op gooien. We verdienden geen rechtstreeks ticket voor Europees voetbal."

"Wij moeten naar onszelf kijken en NEC en FC Twente feliciteren met een geweldig seizoen", vervolgde de routinier. "Misschien was deze wedstrijd wel typerend voor het seizoen, omdat we onze kansen niet pakken. PSV doet zijn sportieve plicht tegen FC Twente, ze laten wederom zien waarom ze kampioen zijn. Dan is het aan ons om het af te maken. En dat doen we niet."

Enkele weken geleden haalde de 34-jarige Berghuis al uit naar zijn team. "Dat ga ik niet nog eens doen. Het woord schamen komt niet uit mijn mond. De spelers en de staf hebben er alles aan gedaan, maar we zijn simpelweg niet goed genoeg", luidt zijn pijnlijke oordeel.

'Onze eigen schuld'

Een extra pijnlijke bijkomstigheid van de play-offs is dat de ervaren aanvaller zijn vakantie moet uitstellen. "Die had ik al veel eerder geboekt, ook vanwege mijn schoolgaande kinderen. Gelukkig wel met een annuleringsverzekering. Ik zal mijn vakantie moeten verzetten. En dat is onze eigen schuld."

Voor Berghuis en Ajax moet de focus immers volledig op de belangrijke play-offs. De behendige buitenspeler blijft, ondanks de laatste tijd, opvallend positief. "We moeten de rug rechten en alles geven om onszelf een kans te geven op het laatste Europese ticket. Je draagt het shirt van Ajax en Ajax moet Europa in. Het zal een flinke opgave worden. Wij gaan die twee wedstrijden niet even fluitend winnen."

Op 21 mei speelt Ajax de halve finale tegen FC Groningen in het stadion van FC Volendam. Bij winst wacht drie dagen later de finale. In hetzelfde stadion komt dan de winnaar van FC Utrecht - Heerenveen op bezoek.

