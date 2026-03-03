PSV strijdt dinsdagavond in Nijmegen met NEC om een plaats in de finale van de Eurojackpot KNVB Beker. De nummer vier van de Eredivisie neemt het daarbij op tegen de ongenaakbare koploper, met een felbegeerde finaleplek als inzet. Volg alle ontwikkelingen hier live vanaf 20.00 uur.

De ploeg van Peter Bosz kende tot dusver een relatief eenvoudige weg naar de laatste vier met zeges op GVVV (0-3), FC Den Bosch (1-4) én sc Heerenveen (4-1), terwijl de Nijmegenaren moeizaam wonnen van Rijnsburgse Boys (2-3), AFC (1-3), De Treffers (1-2) en FC Volendam (1-0). Ditmaal wacht dus een échte bekerkraker tussen de nummer één en vier van de Eredivisie. NEC stond al vijfmaal in de bekerfinale, maar won er nooit één. PSV won 'm elf keer.

De duels tussen NEC en PSV hebben de laatste edities volop spektakel opgeleverd. In Nijmegen eindigde het treffen ruim een jaar geleden in 3-3, terwijl PSV in september met 3-5 aan het langste eind trok. Binnen twee weken kruisen de teams nu opnieuw twee keer de degens: dinsdag om 20.00 uur in de halve finale van de KNVB-beker en zaterdag 14 maart opnieuw, ditmaal in de Eredivisie.

Belang van KNVB Beker

Bosz benadrukt het belang dat PSV hecht aan de KNVB Beker. "We hebben uitgesproken dat we de drie Nederlandse prijzen willen winnen. De eerste (Johan Cruijff Schaal, red.) hebben we aan het begin van het seizoen gewonnen, we zijn goed onderweg in de competitie en we zijn goed onderweg in de beker, maar we hebben nu wel een zware uitwedstrijd voor de boeg tegen een heel sterke tegenstander."

Trainer Peter Bosz kan tegen NEC sowieso géén beroep doen op Ruben van Bommel, Alassane Pléa, Nick Olij, Guus Til en Anass Salah-Eddine. Daarnaast is Obispo een twijfelgeval. De verdediger werd afgelopen zaterdag tegen Heracles al in de rust gewisseld. De verdediger was misselijk geworden en moest overgeven. De klachten zijn sindsdien niet volledig verdwenen, waardoor zijn deelname aan het bekerduel op losse schroeven staat.

"We zijn aan het onderzoeken wat de oorzaak is. We hebben gezien dat er aan het begin van de wedstrijd een vervelend kopduel is geweest, wat er misschien iets mee te maken heeft", verklaarde Bosz op de persconferentie. "Obi is een uitstekende verdediger, die je er het liefst bij hebt."

Guus Til en Anass Salah-Eddine snel terug

Anass Salah-Eddine is dinsdag nog niet inzetbaar, maar de linksback ligt wel op schema voor een rentree komend weekend, als PSV in eigen huis AZ ontvangt. Guus Til is dan nog niet terug, al zit hij al wel in de eindfase van zijn herstel. Mogelijk maakt hij op 14 maart tegen NEC weer deel uit van de selectie. "Het kan snel gaan als hij weer op het veld staat", zegt Bosz.

Lof voor NEC

Die tegenstander, NEC, kan bovendien rekenen op veel lof van de PSV-trainer. "Het is knap wat ze daar doen. Als je NEC voor het seizoen ergens zou inschalen dan zou dat zeker niet de vierde plek zijn. De laatste vier duels is het qua resultaten misschien minder, maar als je ziet wat voor energie die ploeg heeft, dan vind ik het heel knap." De halve finale tussen NEC en PSV wordt dinsdagavond om 20.00 uur gespeeld in stadion De Goffert.