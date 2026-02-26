PSV heeft een goede slag geslagen door het contract van Noah Fernandez open te breken en te verlengen. De jeugdinternational van België brak dit jaar door in de hoofdmacht in Eindhoven. De contractverlenging is een beloning voor het harde werk en de progressie die Fernandez laat zien.

Het contract van Fernandez liep nog tot en met 2027. Daardoor was de keuze voor PSV om óf het contract te verlengen óf hem deze zomer te verkopen. Anders zou hij na volgend seizoen gratis te deur uitlopen. In Brabant heeft men veel vertrouwen in de aanvallende middenvelder. De nieuwe verbintenis loopt tot de zomer van 2030. Bovendien is hij nu definitief onderdeel van het Eindhovense vlaggenschip.

'Droomseizoen'

In een officieel persbericht van de Eindhovense formatie laat Fernandez weten erg blij te zijn. “Ik beleef vooralsnog een droomseizoen, met deze contractverlenging als kers op de taart”, laat Fernandez na het ondertekenmoment op De Herdgang weten.

“PSV is in de loop der jaren echt mijn club geworden", vervolgt de 18-jarige Vlaming. "Ik voel het vertrouwen in mijn kwaliteiten en potentie vanuit alle lagen. Ik wil iedereen bedanken die zijn of haar steentje heeft bijgedragen aan mijn ontwikkeling: van familieleden en vrienden tot materiaalmannen en trainers."

'Pas het begin'

"En hoewel ik al elf jaar bij deze club zit, is dit hopelijk pas het begin. Ik ben van plan om nog heel veel onvergetelijke successen te realiseren met PSV 1", zo besluit Fernandez, in het bijzijn van zijn naasten.

Earnest Stewart

Ook directeur voetbalzaken Earnest Stewart van PSV is erg in zijn nopjes met de hernieuwde verbintenis. "Met Noah belonen we opnieuw een belofte uit onze eigen academie die zich stap voor stap heeft ontwikkeld en laat zien klaar te zijn voor de volgende fase", licht de directeur toe.

"Noah is een speler die technische vaardigheid combineert met spelintelligentie, lef, een verfijnde trap en een groot leervermogen. Wij hebben er alle vertrouwen in dat hij zich de komende jaren verder zal ontwikkelen tot minimaal een vaste waarde voor PSV 1", besluit Stewart.

Doorbraak

Fernandez is met recht een echte PSV'er te noemen, ook al komt hij uit de regio Antwerpen. Al sinds zijn zevende speelt de aanvallend ingestelde speler voor de Brabanders. Dit seizoen maakt hij zijn absolute doorbraak mee. Hij debuteerde zowel voor PSV als Jong PSV. Daarnaast mocht Fernandez tegen Bayern München debuteren in de Champions League. Ook droeg hij voor het eerst bij aan een doelpunt met een assist in de bekerwedstrijd tegen GVVV.