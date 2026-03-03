Heracles Almelo zit in een lastige fase, want het degradatiespook loert nadrukkelijk. De Almeloërs hebben een groot wonder nodig om zich te handhaven en lijkt daarom afscheid te nemen van Ernest Faber als trainer. Zijn beoogde opvolger was de pas 29-jarige Vincent Heilmann, ex-trainer van PSV onder 19, maar er werd geen dispensatie verleend. "In deze situatie heb je ervaring nodig…", zegt Willie Overtoom tegen Sportnieuws.nl.

De situatie van Heracles doet Overtoom pijn aan zijn ogen. "Het is heel zonde, omdat dit echt voorkomen had kunnen worden. Onder Hendrie Krüzen heb je gezien dat ze voldoende kwaliteit hebben, maar sinds de aanstelling van Faber zit er gewoon te weinig voetbal in. Ze gokken op hun fysieke kracht, waardoor er niet meer gevoetbald wordt. In de tijden waarin Heracles succes had, werd er altijd gevoetbald. Daaraan moet Heracles zich vast houden", zegt de oud-middenvelder van Heracles.

Verklaring voor het matige spel

Volgens Overtoom speelt ook de samenstelling van het elftal een rol. Tegen PSV stonden er slechts vier Nederlanders in de basis. "In de periode dat Heracles de vorige keer degradeerde, was het team óók heel onherkenbaar. Dat heb je daarvoor ook gezien bij ADO Den Haag. In de basis moet een elftal gewoon bestaan uit jongens met ervaring in de Eredivisie en daaromheen kun je buitenlandse spelers halen die kwaliteiten kunnen toevoegen die de Nederlanders niet hebben."

De situatie is zorgwekkend: Heracles staat al negen punten achter op plek vijftien en ook de nummer zestien heeft een voorsprong van vijf punten. "Er is weinig om aan vast te houden…”, vervolgt Overtoom.

Aanstelling Vincent Heilmann

Heracles heeft ervoor gekozen om Vincent Heilmann toe te voegen aan de technische staf als assistent. Ze wilden hem in eerste instantie hoofdcoach maken, maar de KNVB heeft daartoe geen toestemming gegeven omdat Heilmann nog niet de juiste papieren heeft. Hoofdtrainer en technisch directeur Ernest Faber is blij. "Vincent is een zeer talentvolle trainer, die extra specialistische kennis toevoegt aan onze organisatie. Met zijn inbreng kunnen we de intensiteit nog meer verhogen en nog meer aandacht schenken aan de individuele ontwikkeling van spelers. Daardoor vergroten we de kans op handhaving in de Eredivisie", aldus Faber.

Overtoom vond het ronduit schokkend dat Heilmann oorspronkelijk hoofdtrainer zou moeten worden. "Ik ben echt wel geschrokken van het nieuws dat Heilmann de opvolger van Faber moest worden. Dat vind ik écht heel bizar", aldus de voormalig speler van onder meer AZ en Heracles. "Ik kan niet over zijn kwaliteiten oordelen, maar hij heeft niet de juiste papieren én is trainer van PSV onder 19. Natuurlijk kan het ook goed uitpakken, maar in deze situatie heb je ervaring nodig…", besluit Overtoom.

Heilmann zag zijn actieve loopbaan vroegtijdig eindigen door een zware blessure en is sindsdien al geruime tijd bezig met het opbouwen van een trainerscarrière binnen de PSV-academie. Mark van Bommel haalde hem later als assistent naar VfL Wolfsburg, waar Heilmann zelfs één wedstrijd de hoofdcoach was. De afgelopen jaren stond hij aan het roer bij PSV Onder 19, terwijl hij ook regelmatig meeliep bij Jong PSV en de hoofdmacht.