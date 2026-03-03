Weinig mensen zullen zo gelukkig en euforisch geweest zijn als Dick Schreuder dinsdagavond. De bejubelde trainer van NEC bereikte via het ongenaakbaar geachte PSV de bekerfinale na een zinderende halve finale. Na afloop vergeleek hij zichzelf met Diego Simeone, de markante toptrainer van Atletico Madrid.

Schreuder was een trotse trainer na de winst van NEC op PSV (3-2) in de halve finale van de KNVB-beker. "Ik heb genoten van ons spel en de geweldige sfeer in het stadion", zei hij. "Als je van dit PSV wint, dan is dat fantastisch", zei Schreuder. "Wij krijgen vaak complimenten over ons middenveld. Maar je zag voor rust hoe zij met Jerdy Schouten, Ismael Saibari en Joey Veerman het spel in handen namen. We doen dit seizoen veel goed, maar gaven voor rust ook twee tegentreffers te makkelijk weg."

Gejonast door de spelers

Na rust zat NEC volgens Schreuder 'veel korter op de PSV-middenvelders en 'denderden ze vaker over ze heen'. "We hebben geknokt en dat heeft ons een plek in de finale opgeleverd." Schreuder werd na het laatste fluitsignaal besprongen door zijn aanvoerder Tjaronn Chery en werd even later gejonast door zijn spelers. "Dat kun je wel proberen tegen te houden, maar dat lukt toch niet. De wisselwerking tussen de technische staf en spelers is fantastisch. Er is zoveel respect."

Vergelijking met Diego Simeone

De taferelen na het laatste fluitsignaal waren onvergetelijk voor iedereen met een rood-zwart-groen hart. Schreuder: "Ik heb de laatste twintig minuten van de wedstrijd heel emotioneel beleefd. Ik leek wel Diego Simeone", zei hij over de trainer van Atlético Madrid. "Mijn spelers op de bank zullen wel hebben gedacht: wat is dat voor een gek?"

De supporters van NEC bejubelden de zege alsof de KNVB-beker al was gewonnen. "We gaan naar De Kuip en we gaan Europa in", zongen ze ook een half uur na de wedstrijd nog. "Dit is toch prachtig", glunderde Schreuder. "Ze steunen ons altijd, maar vandaag waren onze fans geweldig."

AZ of Telstar

Het is de zesde keer dat NEC naar de bekerfinale gaat, de vorige vijf werden verloren. Twee jaar geleden was Feyenoord in De Kuip nog te sterk. Dit jaar treffen de Nijmegenaren de winnaar van het duel AZ - Telstar van woensdagavond.