Het is tijd voor de laatste wedstrijd van het Nederlands elftal op bekend terrein voor het WK. Woensdagavond wordt er in De Kuip geoefend tegen Algerije. Hoe vergaat het de mannen van Ronald Koeman in de traditionele uitzwaaiwedstrijd? Volg het hieronder live.

Ronald Koeman gaf al aan veel te wijzigen in de basisopstelling, maar start in ieder geval wel met 'logische' namen. Donyell Malen die on fire was bij AS Roma start in de basis in de spits en op de rechtsbuitenpositie gaan we een debutant te werk zien: Crysencio Summerville.

Opstelling Oranje

Verbruggen; Wieffer, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven; De Jong, Gravenberch, Reijnders; Summerville, Malen, Gakpo

Rugnummers

De WK-koorts begint nu echt te stijgen in Nederland. Inmiddels zijn de rugnummers van de 26 spelers bekend voor de eindronde in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. Woensdagavond tegen Algerije zullen die ook gebruikt worden. Opvallend zijn de nummers van Marten de Roon en Wout Weghorst:

De bondscoach liet de spelers zelf beslissen over de rugnummers. "Regelen jullie dat onderling maar, heb ik gezegd’", aldus Koeman. "En als ze er niet uit zouden komen, dan zou ik dat wel horen."

Denzel Dumfries geschorst, ook Jurriën Timber ontbreekt

Rugnummer 2 en 22 zijn woensdagavond in handen van respectievelijk Lutsharel Geertruida en Ian Maatsen. Dat tweetal gaat niet mee naar het WK, maar vult de plekken in van de ontbrekende Denzel Dumfries en Jurriën Timber. De rechtsachter van Inter is er niet bij vanwege een rode kaart eerder dit jaar, Timber krijgt extra rust van Koeman na zijn verloren Champions League-finale met Arsenal. Mats Wieffer van Brighton & Hove Albion is de vervanger van de twee tegen Algerije. Ook van Bart Verbruggen is zeker dat hij speelt.

Timber raakte in maart geblesseerd en maakte in de eindstrijd van de Champions League tegen Paris Saint-Germain pas zijn eerste minuten. "De reactie was niet aanwezig de dag erna. Toen is er na overleg besloten dat hij gewoon mee kan naar het WK. Hij had even nodig om het verlies te verwerken en dus heb ik besloten om hem donderdag pas te laten komen", verklaarde Koeman op de persconferentie. "Het gaat erom dat iemand fris binnenkomt en dat is misschien nog wel belangrijker."

Uitzwaaiwedstrijd vaak prooi voor Oranje

Over de interland met Algerije ging het niet zo veel. Het Afrikaanse land gaat net als het Nederlands elftal naar het WK en geldt als mooie graadmeter. Oranje verloor immers sinds 2004 geen uitzwaaiwedstrijd meer. Toen ging het vlak voor het EK ten onder tegen Ierland: 0-1. Na het gelijkspel tegen Australië (1-1) in 2006 werd er telkens gewonnen. Het Nederlands elftal zegevierde al zes keer op rij in de laatste oefenwedstrijd voor een eindronde. De vorige keer werd het 4-0 tegen IJsland.

Een dag na de oefeninterland met Algerije stappen de selectie en staf op het vliegtuig naar New York. Daar volgt nog een mini-trainingskamp met als afsluiter een duel met Oezbekistan. Daarna vertrekt het naar het basiskamp in Kansas City.

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