Het Nederlands elftal strijkt neer in Kansas City tijdens de groepsfase van het WK wegens de ligging, het klimaat en het feit dat Oranje daar de groep afsluit. Voor de fans die meereizen naar Amerika zet Sportnieuws.nl de belangrijkste zaken van deze prachtige stad op een rij. Zo kan je genieten van theater, jazz, urban-lifestyle én is het de barbeque-hoofdstad van Amerika. Dit moet jij allemaal weten over Kansas City.

Ronald Koeman is in zijn nopjes over het trainingscomplex waar Oranje zich zal bevinden in Kansas City. Het is het trainingscomplex van vrouwenvoetbalclub KC Kansas City Currents. Het complex werd in 2022 uit de grond gestampt en koste zo'n 20 miljoen dollar. Het beschikt over twee velden, een geweldige gym en genoeg plekken om te herstellen. Maar de stad Kansas City heeft nog veel meer te bieden dan alleen het basiskamp van Oranje.

De stad Kansas City is de grootste stad van de staat Missouri in het midden van de Verenigde Staten met zo'n 500.000 inwoners. De stad staat bekend om zijn vele fonteinen, waardoor het de bijnaam City of Fountains heeft gekregen. Maar bovendien is de stad bekend om zijn muzikale invloed en de vele theaters in de stad. Van oudsher is Kansas City een echte urban-stad met veel verschillende invloeden. In elk deel van de stad vind je weer een andere gemeenschap.

Muziek

De grootste muzikale invloed op de stad komt van het genre jazz waar zelfs in het bijzonder een museum voor is gebouwd. Het was in deze stad waar de grote bands plaats moesten maken voor kleinere trio's of kwartetten, waardoor jazz haar dansvloer-stijl verloor en het 'moeilijke' muziek werd. Meer over de geschiedenis van Jazz in Kansas City kan je vinden in het museum, dat voorheen het Mutual Musicians Foundations was. Een plek waar muzikanten elkaar konden vinden. Nog altijd vinden daar de hele nacht door verschillende jamsessies plaats, gewoon in het museum.

De eerste jazz die is opgenomen in Kansas City in 1923. Bennie Moten - Evil Mama Blues.

Festivals in de stad

Ieder jaar wordt het Kansas City Blues and Jazz Festival gehouden, dat is een van de bekendste in de wereld. Niet voor niets is Kansas City door UNESCO als City of Music opgenomen in de werelderfgoedlijst. Het barst van de leuke muziektentjes, vooral in het westerlijke deel van de stad genaamd 18th and Vine. Liever iets klassieks? Dat kan ook. Kansas City heeft tal van grote concertgebouwen waar klassiek gespeeld wordt en ook balletvoorstellingen in overvloed zijn. Bezoek bijvoorbeeld het Kauffman Center for Perfoming Arts.

Voetbalhoofdstad van Amerika

Jawel, Nederland vestigt zich in de Soccer Capital of America. Sporting Kansas City voetbalt niet in het stadion waar Nederland haar laatste groepswedstrijd zal spelen, zij spelen in Sporting Park, waar het Amerikaanse voetbalteam ook vaak haar interlands afwerkt. Sporting Kansas City, dat eerst Kansas City Wiz heette, was één van de oprichters van de MLS. De Amerikaanse voetbalcompetitie zoals we hem nu kunnen.

Verder kan je genieten van nog veel meer sport in de grote stad. Bijvoorbeeld van het American Football-team de Kansas City Chiefs, zij spelen in het gigantische Arrowhead Stadium, waar Oranje dus zal voetballen. Verder kan je naar de honkbalclub Kansas City Royals die spelen in het Kauffman Stadium.

Biertjes en barbecues

Qua cuisine is Kansas City rechtoe rechtaan: het staat bekend om zijn geweldige barbecuerestaurants en om de befaamde bierbrouwerijen in de stad. Bierliefhebbers kunnen hun lol op door langs te gaan bij Big Rip Brewing, Border Brewing Company of door de Kansas City Tap Tour te doen. Een barbecue in het park is ook niet verkeerd, er zijn immers tal van grote parken - zoals Loose Park of Swope Park waar de locals naartoe gaan.

