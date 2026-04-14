De Oranje Leeuwinnen spelen dinsdagavond een zéér belangrijke kwalificatiewedstrijd voor het WK 2027 in Brazilië. In het Rat Verlegh Stadion treffen zij topland Frankrijk, de nummer één van de poule. Volg alle ontwikkelingen van het duel hier vanaf 20.45 uur live.

Bondscoach Arjan Veurink staat sinds september aan het roer bij de Oranje Leeuwinnen. Onder zijn leiding is Nederland nog ongeslagen, met vier overwinningen en twee gelijke spelen. Toch was het spel lang niet altijd overtuigend, waardoor voetballiefhebbers in Nederland zelfs rekening houden met een kansloze avond tegen Frankrijk.

Behoorlijke puzzel voor Veurink

De scepsis komt vooral door de overvolle ziekenboeg. Door een flinke blessuregolf, waardoor Vivianne Miedema, Daniëlle van de Donk, Jill Roord, Jackie Groenen, Kerstin Casparij, Dominique Janssen ontbreken, moest hij noodgedwongen nieuwe keuzes maken. Zo zal Lineth Beerensteyn de aanvoerdersband dragen en mogen Renee van Asten en Liz Rijsbergen zich opmaken voor hun debuut bij de Oranje Leeuwinnen.

Daphne van Domselaar staat onder de lat en neemt daarmee de plek over van Lize Kop, die in de vorige zes interlands het doel verdedigde. "We hebben een concurrentiestrijd tussen drie goede keepsters en dat zal nog wel even doorgaan. Het is een gewoonte om bij keepers een knoop door te hakken. Dat zal wellicht wel een keer gaan gebeuren, maar voor mij hoeft dat nu helemaal nog niet."

Nederland plaatst zich direct voor het WK als het de poule met Ierland, Polen en Frankrijk wint. Eindigt Oranje tweede, derde of vierde, dan volgen play-offs. Op dit moment heeft de ploeg van Veurink gewonnen van Ierland (2-1) en gelijk gespeeld tegen Polen (2-2). Om 20.45 uur is de directe confrontatie met Frankrijk in Breda, terwijl zaterdag de uitwedstrijd in Auxerre wacht.

Zo werken de play-offs voor de WK-kwalificatie: