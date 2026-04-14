AZ en NEC strijden zondag om de derde Nederlandse prijs van het jaar: de Eurojackpot KNVB Beker. Die finale zal nauwlettend in de gaten worden gehouden door Feyenoord, FC Twente en Ajax. Lees hieronder welke gevolgen bekerwinst van AZ of NEC hebben voor de verdeling van de Europese tickets.

Eén startbewijs voor het seizoen 2026/27 is al bekend: landskampioen PSV gaat de Champions League in. Daarachter is de strijd om de felbegeerde tweede plek en het laatste rechtstreekse ticket voor de Champions League enorm spannend. Feyenoord heeft daarvoor de beste papieren, maar wordt in de nek gehijgd door NEC, FC Twente en Ajax.

Verdeling Europese tickets in Nederland

De nummer 3 plaatst zich voor de derde voorronde van de Champions League en is minimaal verzekerd van groepsfase Europa League. NEC heeft momenteel die positie in handen. Bekerwinst van de Nijmegenaren kan dus gevolgen hebben voor de verdere verdeling van de Europese tickets. Die is als volgt:

Kampioen (PSV) en nummer 2 (virtueel Feyenoord) plaatsen zich voor competitiefase Champions League;

Nummer 3 (virtueel NEC) plaatst zich voor derde voorronde Champions League, minimaal verzekerd van competitiefase Europa League;

Bekerwinnaar (AZ of NEC) plaatst zich voor competitiefase Europa League;

Nummer 4 (virtueel FC Twente) plaatst zich voor tweede voorronde Europa League;

Winnaar van de play-offs om Europees voetbal (nummers 5 tot en met 9) plaatst zich voor tweede voorronde Conference League.

Ajax virtueel de nummer 5

De huidige stand van zaken is dat Ajax de nummer 5 van de VriendenLoterij Eredivisie is. Die positie betekent normaal gesproken een plek in de play-offs om Europees voetbal. Maar doordat NEC en AZ de bekerfinale spelen, kan het zijn dat Ajax (of een ander team) de play-offs ontloopt. Dat gebeurt in de volgende scenario's:

De bekerwinnaar eindigt in de top-3 : ticket van competitiefase Europa League schuift door naar de nummer 4. De nummer 5 hoeft dan niet de play-offs in, maar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. De nummers 6 tot en met 9 spelen dan play-offs;

: ticket van competitiefase Europa League schuift door naar de nummer 4. De nummer 5 hoeft dan niet de play-offs in, maar plaatst zich voor de tweede voorronde van de Europa League. De nummers 6 tot en met 9 spelen dan play-offs; De bekerwinnaar eindigt in de top-4: ticket voor tweede voorronde Europa League schuift door naar de nummer 5. De nummers 6 tot en met 9 spelen dan play-offs.

Mocht Ajax daadwerkelijk als vijfde eindigen, dan moet het mogelijk op zoek naar een ander onderkomen voor de eventuele play-offs. Die wedstrijden worden gespeeld in een periode dat Ajax de Johan Cruijff ArenA niet huurt. In mei is een concertreeks van liefst tien optredens van Harry Styles die het stadion bezet.

Het uitwijkscenario doet denken aan twee jaar geleden toen Ajax ook veroordeeld leek tot het spelen van play-offs en De Toppers al geboekt waren in de Johan Cruijff ArenA. Zover kwam het niet omdat Feyenoord destijds de beker won en de verdeling van de Europese tickets daardoor een plek opschoof. Die kans bestaat ook dit jaar.