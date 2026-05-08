Bij Oranje zijn er de laatste jaren opvallend weinig relletjes. De voetballers van deze generatie lijken het prima met elkaar te kunnen vinden en de ego's worden opzij gezet voor volk en vaderland. In een vorige periode kon het wel aardig knetteren, onthult ex-international Jeffrey Bruma.

De voormalig speler van onder meer PSV, RKC en Heerenveen kwam van 2010 tot medio 2016 uit voor het Nederlands elftal. Een deel van die periode was Danny Blind de bondscoach (2015–2017). Destijds boterde het wat minder tussen de meer ervaren spelers en de jonge aanwas, vertelt Bruma in de podcast Studio Oranje,

In de hoek

De selectie was een keer aan het trainen in het stadion van Sparta, toen in Het Kasteel de bom barstte. "Bij mij was het: jonge jongens die komen, die gaan daar in de hoek zitten. En de ouderen gaan daar zitten te klaverjassen met een espresso", zegt Bruma. "En zoek het maar uit, dat is echt wel een groot verschil."

Kloof

Van Persie was een van de ervaren rotten bij Oranje, terwijl Memphis Depay nog relatief nieuw was, al maakte hij wel al het WK 2014 mee, waarop Oranje derde werd. In een trainingspotje schoot Memphis op goal, waarna Van Persie vond dat hij de bal had moeten passen naar hem. Dat was het begin van een hoogoplopende confrontatie.

"Daarna echt gewoon woord tegen woord. In een kasteel: dat klinkt alle kanten op", zo herinnert Bruma zich de nasleep. "Het was wel weer een teken van: die kloof is best wel groot." Na een tijdje gekissebis moest Blind tussenbeide komen en beet hij Van Persie toe: "Ben je weer bezig?"

Topscorer

Lange tijd was Van Persie, nu trainer van Feyenoord, de topscorer aller tijden bij Oranje, inmiddels is die eretitel overgenomen door Memphis, die tegenwoordig bij het Braziliaanse Corinthians speelt. In september 2025 gebeurde dat, in de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Litouwen. Daarin maakte Memphis zijn 51 en 52 goal. Van Persie maakte er 50.

Programma Nederlands eltal

Het Nederlands elftal sluit de voorbereiding op het wereldkampioenschap voetbal af met een interland tegen Oezbekistan. De ontmoeting met de Aziatische debutant op het WK vindt plaats op maandag 8 juni in het Icahn Stadium in New York, meldt de KNVB in een persbericht.

Oranje reist op donderdag 4 juni, een dag na de oefenwedstrijd tegen Algerije, af naar de Verenigde Staten. Het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico duurt van 11 juni tot en met 19 juli. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman speelt in de groepsfase tegen Tunesië, Zweden en Japan.

