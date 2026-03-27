De kans op rechtstreekse kwalificatie voor het EK van 2027 is voor Jong Oranje nog kleiner geworden. De ploeg van bondscoach Michael Reiziger verloor in Stavanger met 3-2 van Jong Noorwegen.

Nederland heeft na vijf duels 5 punten, 1 punt minder dan Israël en Bosnië en Herzegovina. Noorwegen gaat aan kop met 12 punten uit vier wedstrijden. Alleen de winnaar in de groep plaatst zich rechtstreeks voor het EK. De nummer 2 speelt play-offs.

De wedstrijd leek nog wel zo mooi te verlopen in Noorwegen voor Nederland. Sindre Walle Egeli scoorde weliswaar de 1-0 voor Noorwegen na een voor Jong Oranje bijzonder matige start, maar daarna toonde het team van Reiziger veerkracht.

Twee goals van Gjivai Zechiël

Na rust stond het namelijk ineens 1-2. Gjivai Zechiël scoorde na 57 minuten de gelijkmaker. Hij benutte een pingel nadat Ezechiel Banzuzi ten val werd gebracht. En zes minuten later was het weer raak dankzij Zechiël. Ditmaal scoorde hij op aangeven van Ernest Poku.

Virtueel dus een geweldig scenario, want op dat moment stond Nederland tweede op slechts één punt van de Noren. Maar zo ver kwam het echter niet. In de slotfase ging het immers helemaal mis. Egeli scoorde een kwartier voor tijd uit een schitterende vrije trap en in de blessuretijd was het drama compleet voor Jong Oranje. Rasmus Holten knikte uit een corner raak en zorgde daarmee voor een enorme Noorse dreun tegen Nederland.

De problemen voor Jong Oranje zijn namelijk gigantisch. Momenteel staat Nederland op een onthutsende vierde plaats, met vijf punten uit vijf duels. Noorwegen lijkt groepswinnaar te worden met 12 punten, maar daarachter is een felle strijd gaande om plek twee. Die positie moet Nederland halen om zich via de play-offs nog te kunnen plaatsen voor het EK voetbal.

Dan zijn Israël en Bosnië en Herzegovina de geduchte concurrenten. Zij hebben zes punten, één meer dan Nederland. Slovenië heeft er twee. Alle landen spelen nog drie duels en daarin moet Nederland dus een paar broodnodige overwinningen boeken.