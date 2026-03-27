Hoogstaand was het allemaal niet, maar het Nederlands elftal heeft het oefenduel met Noorwegen wel gewonnen. De bezoekers kwamen in de Johan Cruijff ArenA voor rust op voorsprong, maar dankzij een snelle gelijkmaker van Virgil van Dijk en een goal van Tijjani Reijnders won het team van Ronald Koeman. Toch valt er nog veel te verbeteren.

De wedstrijd begon al op bijzondere wijze: AZ-talent Kees Smit mocht zijn debuut maken namens het Nederlands elftal tegen Noorwegen en Donyell Malen vierde een jubileum. De spits annex vleugelspeler speelde zijn 50e interland voor Oranje. Dat deed de later invallende Wout Weghorst overigens ook.

De beginfase van de wedstrijd was niet zo heel spannend, in alles voelde men in het stadion dat dit een oefenwedstrijd was. De spelers speelden met de rem erop, waarschijnlijk omdat ze het al zwaar genoeg hebben met de competitiewedstrijden bij hun club. Oranje was wat matig en moest opletten dat ze geen tegengoal zouden incasseren. De Noren oogden net wat feller.

Eerbetoon aan Johan Cruijff

In de 14e minuut was er ruimte voor een prachtig moment: iedereen stond op om te applaudisseren voor Johan Cruijff, die 24 maart tien jaar geleden overleed. Het was een van de hoogtepunten van de openingsfase, want het spel op het veld was niet al te best. Er kwam pas reuring binnen de lijnen in de 24e minuut toen Noorwegen ineens op voorsprong kwam tegen Oranje. Andreas Schjelderup kreeg veel te veel ruimte op de linkerkant en kon in de zestien een mooie actie maken. Hij kreeg de bal voor zijn rechtervoet en schoot hard langs Verbruggen.

Oranje schrok daar enigszins van en ging wat meer de aanval zoeken. Tien minuten later was het vanuit een corner raak. Niemand minder dan Virgil van Dijk plantte zijn hoofd op een fijn aangemeten corner. De captain torende boven iedereen uit en kon krachtig binnen knikken. Het was het laatste wapenfeit in de eerste helft, die maar weinig indruk maakte.

Tempo omhoog door Nederland

De tweede helft was wat dat betreft totaal anders. Oranje gooide het tempo omhoog na rust en werd daardoor onhoudbaar voor Noorwegen. Aan de hand van Tijjani Reijnders groeide Oranje in het duel. In de 51e scoorde Reijnders na een snelle uitbraak van Nederland. De Noren waren slordig voor de eigen goal en daar maakte hij dankbaar gebruik van. Kiezelhard schoot hij raak. Het bleek een startschot voor een goede fase van Oranje, maar die was na een goede tien minuten ook alweer verdwenen.

Oranje kwam na de goal van Reijnders niet meer in de problemen, maar creëerde zelf ook bijzonder weinig. Dit moet geen afspiegeling zijn van de vorm van Oranje, want dan heeft Koeman een groot probleem op het WK.