Ron Jans zal door een deel van de Nederlandse bevolking herinnerd worden als trainer van FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht. Toch hebben anderen een heel ander beeld van de 67-jarige oefenmeester. Hij werd namelijk een internetsensatie dankzij YouTuber Matthy Het Lam (Fifalosophy). En daar is Jans niet blij mee.

De voetbaltrainer doet openhartig zijn verhaal in de podcast De Strijd Gaat Beginnen. "' Hey Ronnie, doe eens het Ron Jans-dansje. Keukenrol, keukenrol'", haalt Jans aan als voorbeeld wat - met name - jongeren tegen hem zeggen. Met 'het dansje' bedoelen ze de feestvierende Jans na de bekerwinst met PEC Zwolle. Dat keukenrol komt van een video waarin Jans een boodschappenlijstje oplepelt. Daarvan zijn inmiddels ontelbaar veel varianten gemaakt.

'Dit is een vervelende bijzaak'

Hoewel jongeren er de grootste lol mee beleven, is het voor Jans een grote irritatie. "D at keukenrol heb ik nu al tienduizend keer gehoord. En dat vind ik helemaal niet leuk", bekent hij. "Als mijn kinderen tegen een volwassene keukenrol zouden zeggen, nee, dat is niet hoe ik met mensen omga. Ik ben daar zo vaak mee geconfronteerd", aldus de oefenmeester. Kinderen die om een handtekening vragen en vervolgens 'keukenrol' zeggen, krijgen nul op het rekest.

"Matty Fifalosophy (van de Bankzitters, red), heeft miljoenen clips op YouTube over mij", vertelt Jans. "Ik weet niet wie hij is en ik heb hem nog nooit ontmoet, maar hij heeft mijn leven een stuk minder leuk gemaakt", is de afscheid nemende trainer eerlijk. "Maar ik heb begrepen dat de instelling van Matthy, of hoe hij ook heet, hartstikke positief was", relativeert Jans het enigszins. "En hoe de meeste mensen met mij omgaan, is hartstikke positief, maar dit is wel een vervelende bijzaak."

Afscheid als trainer

Ron Jans is bezig aan zijn laatste maanden als trainer. Begin januari kondigde hij zijn afscheid aan. "Ik heb het enorm naar mijn zin bij FC Utrecht, maar je merkt tegelijkertijd: je bent niet de baas over tijd. En de laatste jaren kwam er een groeiende behoefte aan tijd, voor mijn familie, vrienden, mijn hobby's en misschien ook mezelf", liet Jans destijds weten.

"Het was een heel moeilijke beslissing. Ik heb een prachtige carrière gehad en FC Utrecht is een prachtig hoofdstuk in dat oeuvre", aldus de trainer. De weken daarna verliepen overigens rampzalig. Utrecht won zeven wedstrijden op rij niet in alle competities nadat Jans het nieuws bekend maakte. Inmiddels is de ploeg juist zeven duels op rij ongeslagen in de Eredivisie.