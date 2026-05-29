Quincy Promes zit al ruim een jaar vast in een Nederlandse gevangenis en de problemen blijven zich opstapelen. Vrijdag begon in de Amsterdamse rechtbank de ontnemingszaak tegen de 34-jarige oud-voetballer: justitie wil ruim 8 miljoen euro aan veronderstelde drugswinsten van hem afpakken.

Het Openbaar Ministerie stelt dat Promes ruim 8 miljoen euro verdiende met de import van 650 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen in januari 2020. Die partij werd destijds niet onderschept, een tweede partij van 712,8 kilo cocaïne wel. De opbrengsten van de niet-gepakte partij wil justitie nu terugvorderen. Zijn neef Marylio V., die volgens de aanklagers de uithalers aanstuurde, krijgt een vordering van 62.000 euro voor zijn kiezen.

Kort na zijn veroordeling in 2024 legde justitie al beslag op negen panden van Promes, waaronder luxe woningen in Almere, Amsterdam, Utrecht en Abcoude. Mocht hij ook in hoger beroep worden veroordeeld en de ontnemingsvordering worden toegewezen, dan kan justitie die panden verkopen om het gevorderde bedrag te innen. Zijn advocaten lieten eerder weten dat de voormalig Oranje-international inmiddels moeite heeft zijn gezin te onderhouden vanuit de cel.

Hoger beroep loopt nog

Promes werd in februari 2024 veroordeeld tot zes jaar cel voor zijn coördinerende rol bij de drugssmokkel, maar hij ontkent zijn betrokkenheid en ging in hoger beroep. Zijn advocaat Eva Dekker hoopt op vrijspraak of een fors lagere straf. De inhoudelijke behandeling staat gepland voor november. Zolang dat hoger beroep loopt, kan justitie het gevorderde bedrag nog niet daadwerkelijk innen. Zijn neef Marylio V. had meer geluk in hoger beroep en kreeg een lagere straf dan de 44 maanden die hem in eerste aanleg was opgelegd.

Meerdere rechtszaken

De ontnemingszaak is slechts een van de juridische problemen waarmee Promes kampt. Hij is ook veroordeeld voor het steken van een familielid tijdens een illegaal feest in de coronatijd. Die zaak loopt eveneens nog in hoger beroep en is door het gerechtshof samengevoegd met de drugszaak, beide worden eind dit jaar inhoudelijk behandeld.

De gevallen topvoetballer, die vijftig interlands speelde voor Oranje en tijdens zijn carrière speelde bij clubs als FC Twente, Ajax en Spartak Moskou, vluchtte na zijn veroordeling naar Dubai, waar hij uitkwam voor United FC. Eerst wilde dat land hem niet uitleveren, waardoor hij zelfs nog even terugkeerde in het professionele voetbal. Vrij snel daarna werd hij alsnog opgepakt en uitgeleverd aan Nederland, sindsdien zit hij vast en stapelen de rechtszaken zich op.

