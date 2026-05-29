Het vertrek van Mohamed Salah en Andy Robertson was al een harde klap, maar Arne Slot krijgt er deze zomer mogelijk nog een bij. Ook een derde sterkhouder dreigt Liverpool transfervrij te verlaten: de onderhandelingen over een nieuw contract lijken stukgelopen.

Volgens Britse media verlaat Ibrahima Konaté Liverpool transfervrij. De 27-jarige Franse international, die samen met Virgil van Dijk het hart van de Liverpool-defensie vormde, zou na dit seizoen op te pikken zijn zonder transfersom.

Liverpool en Konaté onderhandelden al sinds 2023 over een nieuw contract. In april leek een akkoord nog nabij. "Ik heb veel gesprekken gevoerd met de club en we naderen een akkoord. De kans is heel groot dat ik volgend seizoen ook nog hier speel. Dat is wat ik altijd al gewild heb", zei Konaté destijds. Toch liepen de gesprekken in de laatste week van mei volgens The Daily Mail en Sky Sports alsnog stuk, tekengelden en makelaarsvergoedingen bleken een onoverbrugbaar obstakel.

Nieuwe partner voor Virgil van Dijk

Konaté gold als een onbetwiste basisspeler bij Liverpool. De Fransman was de vaste verdedigingspartner van Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk en samen vormden zij liefst 153 keer het hart van de Liverpool-defensie. Met zijn vertrek blijven Van Dijk en Joe Gomez - van wie contract volgend jaar afloopt - over als enige ervaren centrale verdedigers bij de club.

Liverpool heeft de opvolger wel al binnengehaald. De twintigjarige Jérémy Jacquet komt over van Stade Rennes voor ruim zestig miljoen euro en moet de plek van Konaté innemen. De jonge Fransman herstelt momenteel van een schouderblessure maar wordt fit verwacht voor de voorbereiding. Ook de negentienjarige Giovanni Leoni, die vorig seizoen zijn debuut moest afbreken dorr een kruisbandblessure, krijgt kansen.

Transfervrije Konaté

Konaté wordt na het WK met Frankrijk een van de meest begeerde transfervrije spelers op de markt. Chelsea deed al een officiële navraag, en ook Bayern Munich en PSG houden hem in de gaten. Real Madrid, lange tijd favoriet, lijkt te zijn afgehaakt vanwege zijn salariseisen en wisselvallige optreden dit seizoen.

Leegloop bij Liverpool

Het mogelijke vertrek van Konaté past in een bredere leegloop bij de Engelse kampioen. Salah nam vorige week zondag nam afscheid tijdens de laatste thuiswedstrijd tegen Brentford, waar hij in de 74ste minuut onder luid applaus werd gewisseld en ondanks alles werd omhelsd door Slot. Na negen seizoenen en meer dan 250 doelpunten verlaat de Egyptenaar de club als derde op de all-time topscorerslijst.

Ook Robertson zwaaide af na negen jaar trouwe dienst en lijkt op weg naar Tottenham Hotspur. Voor Slot, die dit seizoen ook al te maken had met een moeizame periode en flink wat kritiek, wordt de komende zomer een cruciale: met een fors vernieuwde selectie moet hij Liverpool opnieuw klaarstomen voor de top.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover