Ronald de Boer zit zeker niet stil in zijn voetbalpensioen. De oud-speler van onder meer Ajax, FC Barcelona en Rangers verschijnt regelmatig op televisie als analist of in survivalprogramma's. Buiten dat houdt de 56-jarige De Boer zich fit met padel en allerlei andere sporten. Voor een van zijn verslavingen is hij nu uitgenodigd door Ruud Gullit.

De Europees kampioen van 1988 is toernooidirecteur van de KLM Open, het bekende golftoernooi van Nederland. Gullit ziet zichzelf echt meer als 'directeur sfeerbeheer'. In die functie nodigt hij De Boer uit om op donderdag 4 juni de opening te verrichten. De oud-international mag de eerste golfbal van het toernooi slaan, wat het symbolische startsein betekent van de 106e editie van het internationale golftoernooi van Nederland.

Vorig jaar verrichtte Gullit zelf de openingsslag. Het jaar daarvoor deed Marco van Basten dat. Het KLM Open staat volgens de toernooiorganisatie dit jaar in het teken van 'opwarmen voor Oranje' en profileert zich als de aftrap van de Nederlandse sportzomer.

'Verslaving' voor Ronald de Boer

"Als je de Oranje-sportzomer wil aftrappen, met straks een WK voetbal in het vooruitzicht, dan kom je automatisch uit bij spelers die op dat allerhoogste niveau hebben gepresteerd", verklaart Gullit de keuze. "Ronald hoort absoluut in dat rijtje thuis. Hij weet wat het betekent om onder enorme druk te presteren, kent The International goed en heeft dezelfde passie voor golf als wij allemaal binnen het KLM Open. Dat maakt hem perfect voor deze opening."

"Golf heeft iets verslavends", zegt De Boer op zijn beurt. "De eerste keer dat je een bal écht goed raakt en je hem honderden meters ziet vliegen, wil je alleen nog maar vaker spelen. Het mooie aan golf vind ik dat het, net als topsport, draait om focus, ontspanning en presteren onder druk. Daarom vind ik het extra mooi om juist bij het KLM Open de eerste slag te mogen slaan."

KLM Open 2026

De 106e editie van het KLM Open vindt plaats van 4 tot en met 7 juni op The International bij Amsterdam. Titelverdediger Connor Syme doet mee, evenals internationale toppers als Francesco Molinari, Danny Willett, Sami Välimäki en Bernd Wiesberger. Joost Luiten, Darius van Driel en Mike Toorop gelden als Nederlandse golfhelden voor de fans.

