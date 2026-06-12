Voormalig Oranje-international Quincy Promes (34) zit in de gevangenis vanwege beschuldigingen van geweld en drugshandel. Vrijdag was er een voorbereidende zitting in het hoger beroep. Bij die gelegenheid kwam zijn advocaat met een opvallend pleidooi.

Promes kreeg in 2023 anderhalf jaar cel voor het neersteken van een familielid. In 2024 kreeg de voetballer zes jaar cel voor zijn betrokkenheid bij de smokkel van ruim 1350 kilo cocaïne via de haven van Antwerpen. Het OM en Promes gingen allebei in hoger beroep. De zaak draait in hoger beroep zowel om de drugssmokkel als om de steekpartij.

Een behoorlijke persoonlijkheidsproblematiek

Zijn advocaat Geert-Jan Knoops zei vrijdag dat Promes "een behoorlijke persoonlijkheidsproblematiek" heeft. De raadsman vroeg om een onderzoek door een psycholoog of een psychiater. Dat zou bijvoorbeeld moeten gaan over de ervaringen van de voetballer in Dubai, waar hij zegt dagenlang met een kap over zijn hoofd te zijn verhoord voor hij werd uitgeleverd aan Nederland.

Promes gaat op 30 juni een verklaring afleggen bij de politie over de steekpartij. Zijn raadsman weigerde vrijdag in te gaan op de vraag of Promes dan ook gaat verklaren over de drugszaak. De zaak wordt op 30 november inhoudelijk behandeld door het hof.

Onthullingen

Knoops kondigt aan dat Promes bereid is om meer verklaringen te doen over de zaak rondom zijn neef. De verhoren in Dubai hebben hem zwijgzaam gemaakt, verklaart hij. Het gerechtshof wil weten wat de band is tussen de persoonlijkheid van Promes en beide zaken. Knoops antwoordde dat ‘Promes daar ook iets over gaat zeggen’.

De advocaat zei tevens: "Er is nogal wat gebeurd in zijn leven wat relevant kan zijn voor de zaken die hem ten laste worden gelegd." Knoops gaf daar verder geen voorbeelden van, dus het blijft nog gissen waar hij op doelt.

Geld afpakken van Promes

Het Openbaar Ministerie wil 8 miljoen euro afpakken van oud-profvoetballer Promes. Hij zou het geld hebben verdiend met drugssmokkel. Het OM eist daarnaast 62.000 euro van zijn neef Marylio V. (34), maakte de officier van justitie bekend tijdens een zitting over de ontnemingsprocedure in de rechtbank in Amsterdam. Promes, die nog in voorarrest zit, en V. waren daarbij niet aanwezig.

De cokesmokkel vond eind januari 2020 plaats. Het ging om twee partijen, verstopt in een lading met zakken zeezout op een containerschip uit Brazilië. De douane onderschepte een partij van ruim 712 kilo. De smokkelaars konden 650 kilo van boord halen. Het OM redeneert dat Promes hiermee 8 miljoen euro aan crimineel vermogen heeft verdiend.

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