Darter Corey Cadby, ooit een groot en veelbelovend talent, glijdt steeds verder af. De 30-jarige Australiër moest in de rechtbank verschijnen vanwege de verdenking van diefstal.

Corey 'King' Cadby werd in 2016 wereldkampioen bij de jeugd en drong in 2018 door tot de eindstrijd van het majortoernooi UK Open. Maar vanwege misdragingen kreeg hij geen reisvisum meer voor Groot-Brittannië en dat is nou eenmaal waar het bulk van de PDC-toernooien wordt gehouden.

Ook in de jaren daarna werkte hij zichzelf in de nesten, waardoor het nooit tot een geslaagde comeback kwam.

Inbraak

The Sun meldt dat Cadbey deze week in een rechtbank te Burnie stond. De aanklacht was dat Cadby en twee anderen hebben ingebroken in het huis van zijn oom, Dean Smart. Eenmaal binnen is Smart mishandeld. Daar hield Smart een gebroken kaak aan over. De rechter achtte Cadby niet schuldig aan de fysieke aanval, maar wel aan de inbraak. Zijn oom herkende de stem en het figuur van zijn neef.

Het vergrijp vond plaats in 2022, meldt de site The Advocate. Op het moment van inbreken was Smart in zijn slaapkamer. Hij en zijn partner sliepen. Cadby beweerde dat hij op dat moment niet te vinden was in de buurt van het huis van zijn oom. Ook ontkent hij dat hij tegenover een niet nader genoemde jonge vrouw de inbraak heeft opgebiecht. De rechter oordeelt dat hij dus wel schuldig is.

Vincent van der Voort

Onlangs kwam Cadby ter sprake in de Sportnieuws.nl-podcast Darts Draait Door. Ex-prof Vincent van der Voort stelt: "Die had alles om een wereldtopper te worden."

Presentator Damian Vlottes merkt op dat Cadby aan het begin van zijn carrière al een strijd met darticoon Phil Taylor had opgebouwd, terwijl de jonge Australiër destijds nog niet eens een PDC-tourcard had. De darters stonden viermaal tegenover elkaar, allemaal op de World Series, waarbijCadby twee keer won. "Eén keer gooide Taylor 111,66 gemiddeld en die wedstrijd won Cadby met 6-2. Hij goide zelf 104", zei Vlottes.

