Noa Lang kon afgelopen weekend groots feest vieren. De snelle aanvaller werd immers landskampioen van Turkije, met zijn ploeg Galatasaray. Maar tussen al het feesten door baarde Lang opzien met een woedend telefoontje. Daar heeft hij vrijdag voor het eerst uitleg bij gegeven.

Noa Lang pakte afgelopen weekend alweer met een vierde verschillende club in zijn carrière de landstitel. Ditmaal werd hij landskampioen van Turkije. Na afloop werd het uiteraard een enorm groot feest in Istanboel, al viel Lang ook op door een telefoontje dat hij pleegde op het veld. Het leek alsof hij furieus was en iemand toesprak. Daags na het opmerkelijke voorval komt de aanvaller met een eerste reactie.

'Ik was boos'

Lang was nog erg belangrijk in de beslissende wedstrijd in de Turkse Süper Lig. In de 4-2 overwinning van zijn club Galatasaray op Antalyaspor was hij met een assist één van de smaakmakers bij de Turkse grootmacht. Dat hij daarom zo boos was na de wedstrijd, riep verschillende vragen op. Gelukkig voor de international van het Nederlands elftal berust het allemaal op een misverstand.

De snelle aanvaller heeft inmiddels uitleg gegeven en het bleek dat hij niemand minder belde dan zijn eigen vader. "Ik was boos op hem", vertelde Lang tegenover FutbolArena. "Ik wilde hem het veld op krijgen. Hij zei constant: 'Ik ben hier'. Uiteindelijk belde ik hem via video en hij zei gewoon hetzelfde. 'Waar is dat 'hier' dan!', riep ik. Ik kon hem gewoon niet vinden..."

Toekomst Lang

De oud-speler van onder meer Ajax en PSV speelt sinds deze winter op huurbasis bijj Galatasaray. Hij werd toen overgenomen van Napoli, waar hij in de clinch lag met coach Antonio Conte. Naar alle waarschijnlijkheid keert hij na het WK gewoon terug naar het zuiden van Italië.

Bovendien ligt het in de lijn der verwachting dat de 26-jarige Lang één van de namen wordt in de definitieve WK-selectie van bondscoach Ronald Koeman. Hij was de afgelopen interlandperiodes steevast een vaste waarde. Wellicht kan hij zich op het mondiale eindtoernooi in de kijker spelen bij een nieuwe club, of juist weer positief opvallend bij Napoli.

🇳🇱🗣️ Noa Lang: “I was pissed off at my dad during the title celebrations. I wanted to drag him onto the field.”



“He kept saying 'I'm here.' Finally, I video-called him, and he said the same thing again…” pic.twitter.com/EcrTf4uOhM — CentreGoals. (@centregoals) May 14, 2026

