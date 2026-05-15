Nederland speelt het eerste duel van het WK voetbal tegen Japan. Bondscoach Hajime Moriyasu heeft vrijdag de selectie voor het eindtoernooi bekendgemaakt. Daarin zijn vijf Eredivisie-spelers opgenomen.

Moriyasu heeft in zijn selectie voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gekozen voor Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu van Ajax, Tsuyoshi Watanabe en Ayase Ueda van Feyenoord en Koki Ogawa van NEC. De Japanse bondscoach heeft Tomiyasu geselecteerd, ook al heeft de Ajax-verdediger bijna twee jaar niet gespeeld voor het nationaal elftal door een reeks blessures.

Kodai Sano van NEC is niet geselecteerd. Hetzelfde geldt voor Kaoru Mitoma van Brighton & Hove Albion. De 28-jarige aanvaller, die in maart nog scoorde in een oefenwedstrijd tegen Engeland, heeft nog te veel last van een hamstringblessure.

Voormalig Eredivisie-spelers

Voormalig NEC-speler Kento Shiogai zit wel bij de selectie. De aanvaller verruilde de club uit Nijmegen in januari voor VfL Wolfsburg uit Duitsland. Ook Wataru Endo van Liverpool heeft de selectie gehaald. De middenvelder was veel geblesseerd dit seizoen en kwam maar in acht competitiewedstrijden voor de ploeg van coach Arne Slot in actie. Ook voormalig AZ-speler Yukinari Sugawara (Werder Bremen) en voormalig PSV-er Ritsu Doan (Eintracht Frankfurt) zitten erbij.

Oranje

Japan is op 14 juni in Dallas de eerste tegenstander van Nederland in de groepsfase van het WK. De andere tegenstanders zijn Zweden en Tunesië. De selectie van Oranje wordt pas later bekendgemaakt. Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn keuze uitgesteld tot na de eerste trainingsdagen (25, 26 en 27 mei). De voorbereiding met de volledige selectie begint op 30 mei.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover