Noa Lang heeft zaterdagavond alweer zijn zesde landstitel gevierd uit zijn carrière en deed dat op zijn eigen manier. Met zoontje Navy Livai in de armen liep de Oranje-international het veld op na de 4-2 zege van Galatasaray op Antalyaspor.

De wedstrijd zelf verliep allesbehalve soepel. Galatasaray kwam tegen nummer zestien Antalyaspor tot twee keer toe op achterstand en moest telkens knokken om terug te komen. Pas in de 88ste minuut viel de bevrijdende 3-2 met een cruciale rol voor Lang, die in de rust was ingevallen voor Leroy Sané. De aanvaller legde de bal met zijn hak klaar voor Osimhen, die vervolgens koelbloedig raakschoot. In de extra tijd liep Galatasaray uit naar 4-2, waarna het feest losbarstte in het Rams Park voor 54.000 toeschouwers.

Titelfeest barst los

Na afloop liet Lang in zijn Instagram Stories zien hoe het feest zich voortzette. In een busje, onderweg naar de hoogstwaarschijnlijk een kampioensfeest, zat zijn zoontje gezellig op zijn schoot het feest mee te vieren. Op de achtergrond schalde het nummer 'Ewa Safi', zijn eigen gloednieuwe track met Lil Kleine.

"26 jaar, 6x kampioen, ewa safi", schrijft de kleurrijke voetballer bij de video verwijzend naar zijn nieuwe nummer. Voor een speler van pas 26 jaar is het een indrukwekkende staat van dienst: kampioen met Ajax, twee keer met Club Brugge, twee keer met PSV en nu dus ook met Galatasaray. Even later deelde hij nog hoe hij facetimede met Lil Kleine om het losgebarsten feest in het stadion aan de rapper te laten zien.

Noa Lang viert het feestje door in de auto met zijn zoontje op zijn schoot.

Toekomst van Noa Lang

Zijn toekomst blijft onzeker. Volgens Turkse en Italiaanse media maakt Lang deze zomer geen definitieve overstap van Napoli naar Galatasaray, de transfer waar dertig miljoen euro mee gemoeid zou zijn. Bij Napoli heeft hij nog een contract tot 2030, maar zijn relatie met trainer Antonio Conte verliep moeizaam. De Italiaan communiceerde volgens Lang nauwelijks met hem, wat een terugkeer naar Napels lastig maakt.

WK

Op het WK in Noord-Amerika is Lang weer van de partij met Oranje, waar Nederland op 14 juni tegen Japan begint. Met inmiddels al zijn zesde landstitel op zak komt hij goed gemutst naar Zeist om zich met de ploeg van Ronald Koeman klaar te stomen voor het mondiale eindtoernooi.

