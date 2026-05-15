De zorgen om Memphis Depay blijven maar groeien. De Nederlandse spits zat ook in de laatste wedstrijd van Corinthians niet bij de selectie. WK-deelname lijkt voor Memphis een race tegen de klok te worden.

Corinthians speelde vrijdagnacht een competitiewedstrijd tegen Barra (1-0 zege). Voor dat duel zat Memphis wederom niet bij de selectie door een blessure aan de hamstring. Op 23 maart speelde de topscorer aller tijden van Oranje zijn laatste wedstrijd voor Corinthians. Volgens Braziliaanse media zou Memphis tegen Barra zijn rentree maken, maar dat is dus niet het geval. Dit nieuws zal door Ronald Koeman niet echt met veel plezier zijn ontvangen.

Met nog 27 dagen tot de start van het WK, is het nog altijd niet duidelijk of Memphis opgenomen kan worden in de selectie. Koeman liet al meermaals doorschemeren dat een fitte Memphis altijd wordt meegenomen in de selectie. De verwachting is echter dat de spits ook zondag nog niet bij de selectie zit voor de wedstrijd van Corinthians tegen Botafogo. Op 27 mei maakt Koeman zijn selectie voor het WK bekend. Op 14 juni opent Oranje het WK met een wedstrijd tegen Japan.

Geblesseerden bij Oranje

Koeman heeft al een aantal geblesseerden voor het WK in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. Zo is Xavi Simons door een blessure al zeker afwezig. Ook Jurriën Timber is door een blessure afwezig tijdens de eerstvolgende wedstrijd van zijn team Arsenal tegen Brighton and Hove Albion. Zijn trainer Mikel Arteta vertelde op zijn meest recente persconferentie dat hij nog niet wist of Timber dit seizoen in actie zal komen voor The Gunners.

Ook Jerdy Schouten mist het WK met Oranje. Hij liep bij PSV een zware blessure op en moet door de gescheurde kruisband lang revalideren. Matthijs de Ligt is nog een vraagteken wat betreft deelname aan het toernooi. Hij kampt al het hele seizoen met een blessure aan zijn rug, waardoor het nog maar de vraag is of hij op tijd fit is voor het duel met Japan op 14 juni

