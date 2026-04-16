Dirk Kuijt kende een prachtige loopbaan als voetballer van onder meer Feyenoord, Liverpool en het Nederlands elftal, maar hij kende ook veel moeilijke momenten in zijn leven. In een openhartig gesprek vertelt de ex-international onder meer over de pijnlijke gevolgen van zijn echtscheiding.

De 45-jarige Kuijt ging openlijk over in gesprek met Rob Jansen, zijn zaakwaarnemer en tevens goede vriend. Jansen merkt in zijn podcast 1 op 1 op dat Kuijt veel vrienden is kwijtgeraakt en dat hij net als Jansen in dezelfde periode is gescheiden. De ex-topvoetballer maakte in 2020 bekend na 22 jaar de relatie met Gertrude van Vuuren te verbreken. De afhandeling duurde jaren en de twee kwamen zelfs tegenover elkaar te staan in de rechtbank.

Weinig vrienden over

"Dat was een heel zware tijd", bevestigt Kuijt. "Voor ons allebei." De voormalig topaanvaller merkte op dat niet alleen de band met zijn vrouw veranderde, maar ook die met veel mensen om hem heen. "Ik heb heel veel 'vrienden' gehad, maar na de scheiding zijn er weinig overgebleven. Ik kan ze nog maar op één hand tellen."

Dat was ooit wel anders, want voorheen stonden de zalen tijdens de feesten die hij gaf bomvol. Rondom en na de scheiding verwaterde het contact van veel vrienden. "In het begin was het pijnlijk en was ik boos. Nu ik wat verder ben, denk ik dat ik bepaalde zaken zelf heb gecreëerd."

Die opmerking behoeft wat uitleg. Kuijt vond het als speler bijvoorbeeld lange tijd normaal om de mensen om hem heen in de watten te leggen en te laten delen in het succes en de rijkdom. Zo nam hij mensen veelvuldig mee uiteten, of trakteerde hij op vliegtickets. "Ik had zo'n grote groep mensen om mij heen die daarvan profiteerde. Toen ik in de scheiding terechtkwam en heel diep zat, vonden zij het lastig om er voor mij te zijn. Omdat het waarschijnlijk geen echte vriendschap was."

Zo ontdekte Kuijt in het leven wat veelvuldig wordt gezegd: je leert je echte vrienden pas kennen als het niet goed met je gaat. "Ik heb veel mooie dingen meegemaakt in mijn leven, maar toen het mis gin,g heb ik er heel weinig overgehouden. Jij was er voor mij, maar er waren er ook een paar die jij goed kende en er niet voor mij waren."

Inmiddels gaat het wat beter met Kuijt, die trainer is van FC Dordrecht. De vechtscheiding met Gertrude, de moeder van Kuijts vier kinderen, is afgewikkeld. En Kuijt heeft ontdekt wie zijn echte vrienden zijn. "Ik heb dat geaccepteerd, ik heb dat achter me gelaten. Ik ben blij met de mensen die ik wel in mijn leven heb. Die zullen ook blijven. Ik denk dat wij een diepe vriendschap hebben. Wij zijn niet mensen die elkaar elke week zien of bellen, dat is ook niet nodig. Ik weet dat ik altijd bij jou op de deur kan kloppen", zo complimenteert hij Jansen.

Nieuwe liefde

In december 2023 trouwde de voormalig international in het geheim met Kate Ruinemans. Uit de eerdere relatie met Gertrude kreeg hij vier kinderen: dochter Noëlle en zoons Roan, Jorden en Aiden. Laatstgenoemde voetbalt in de Feyenoord-jeugd. Kuijt vertelt in de podcast dat hij zijn kinderen graag vaker zou zien dan nu het geval is.