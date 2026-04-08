Dennis Bergkamp (56) was kind aan huis bij Ajax. Het Nederlandse voetbalicoon speelde er in de jeugdopleiding, brak door en verdiende er een mooie transfer. In 2010 keerde hij terug bij zijn club, om samen met Johan Cruijff en Wim Jonk aan de 'Fluwelen Revolutie' te werken. Toch liep de samenwerking uit op een vervelende breuk. Bergkamp denkt dan ook niet ooit nog terug te keren.

Cruijff wilde in 2010 van Ajax weer Ajax maken en begon samen met Bergkamp en Jonk aan een verandering binnen de club. De nadruk kwam meer te liggen op de succesvolle jeugdopleiding, die geld in het laatje moest brengen.

In de podcast 1 op 1 met zaakwaarnemer Rob Jansen krijgt Bergkamp de vraag hoe hij terugkijkt op die periode. "Misschien heel eigenwijs, maar heel succesvol", is zijn antwoord. "Ik denk dat wij dingen hebben veranderd, dingen hebben neergezet, waar anderen weer profijt van hebben gehad."

Breuk bij Ajax

Bergkamp, Cruijff en Jonk begonnen op het moment dat Ajax "geen geld" had. "Er was absoluut helemaal niks. Uiteindelijk tijdens die revolutie, met de verkoop van talenten en het winnen van wedstrijden, is er heel veel geld binnen gekomen", aldus Bergkamp.

In 2017 kwam het tot een pijnlijke breuk, op het moment dat Bergkamp assistent-trainer was van de ontslagen Marcel Keizer. "Ik denk dat degenen die het hebben opgepakt niet echt begrepen wat de revolutie inhield. Als je geld hebt is het heel makkelijk: succes kan je kopen. Maar een beleid is een heel anders iets. Dat is iets waar je samen in gelooft, zonder naar geld te kijken", schetst de oud-topvoetballer.

Bergkamp doorliep zelf de jeugdelftallen van Ajax en werd voor een som van liefst 22 miljoen gulden (omgerekend zo'n 11 miljoen euro) verkocht aan Inter. "Dat is voor mij de norm. Dat is wat er moest gebeuren. Helemaal als je dat in eigen hand hebt bij een club als Ajax. Het opleiden van talenten, dat is het DNA van de club. Die moeten altijd de voorkeur krijgen, ook al zijn ze 10 of 20 procent minder", vindt hij.

Terugkeer onbespreekbaar

"Ik heb een leuke periode gehad bij Ajax waarvan ik denk: prima. Ik ben op een hele vervelende manier eigenlijk weggegaan. Dan is het klaar ook", vertelt Bergkamp. De deur voor een eventuele terugkeer is dan ook dicht. "Met alle respect, er wordt meer lacheriger gedaan over de revolutie dan mensen kijken van: er is eigenlijk wel wat goeds gegaan", stelt Bergkamp.

"Ik ben van nature een heel loyaal persoon. Ze moeten mij alleen niet kwetsen, dan hebben ze een probleem", besluit Bergkamp. Dus zien ze zijn naam alleen nog maar terug in de geschiedenisboeken van de club.