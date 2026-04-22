Frenkie de Jong heeft woensdagavond geschiedenis geschreven. Het duel tussen FC Barcelona en Celta de Vigo is op zich niet eens zo bijzonder, maar voor de Nederlander wel. Hij kwam het veld in voor zijn 293e wedstrijd voor de Catalanen. Dat is een bijzondere mijlpaal voor de Nederlander.

Tot op heden is er namelijk nog geen landgenoot van Frenkie de Jong geweest die zoveel wedstrijden voor FC Barcelona heeft gespeeld. Eerder dit jaar haalde hij al bondscoach Ronald Koeman in, wat destijds een gezonde strijd tussen de twee opleverde. Koeman kon er wel om lachen en was enkel trots op Frenkie.

Record

Vorige week kwam De Jong op gelijke hoogte met Philip Cocu. Beiden speelden tot woensdag 292 duels voor Barça. De Jong ging daar onder toeziend oog van de bondscoach en Cocu overheen. In de 74e minuut viel hij in tegen Celta de Vigo bij een 1-0 stand.

Daarmee laat hij een boel grote namen achter zich. In totaal hebben 21 Nederlanders minimaal één duel voor Barcelona gespeeld, maar waren er toch een boel namen die meer dan 200 duels hebben gespeeld. De Jong laat ze allemaal achter zich. Ondertussen is de oud-Ajacied uitgegroeid tot een legende in Barcelona, waar hij ook al meermaals de aanvoerdersband heeft gedragen. Hij behoort tot een van de langstzittende spelers bij de club.

Krappe overwinning na merkwaardige avond

De Jong vierde zijn jubileum met een minimale overwinning. Barcelona kreeg voor rust een strafschop, nadat Lamine Yamal was neergehaald. De aanvaller benutte zelf de penalty, maar raakte daarbij geblesseerd en moest worden vervangen. Een medisch noodgeval zorgde daarna voor een lange onderbreking. Een fraai doelpunt van Barcelona-aanvaller Ferran Torres werd nog afgekeurd om buitenspel.

Met de zege komt koploper Barcelona op 82 punten. Real Madrid heeft 9 punten minder. Nummer 4 Atlético Madrid verloor met 3-2 bij Elche, na een rode kaart voor Thiago Almada van de bezoekers. Atlético speelt volgende week in de halve finales van de Champions League tegen Arsenal.

Statistieken bij Barça

De Nederlander speelt dan ook alweer zo'n zeven seizoenen voor de Catalanen, waar hij in 2019 zijn eerste contract tekende. Destijds kwam hij over van Ajax voor zo'n 90 miljoen. Hij gaat in Barcelona op voor zijn derde landstitel sinds zijn komst. Het gat met nummer twee Real Madrid bedraagt zes punten met nog een wedstrijd minder gespeeld. Dat kan dus bijna niet meer misgaan.

De Jong werd al twee keer kampioen met Barcelona, won tweemal de Copa del Rey en pakte drie Supercups. De Champions League won hij nog niet, iets dat hem nog altijd pijn doet. Ook dit jaar zit dat er niet meer in.

Top-10 aantal wedstrijden bij FC Barcelona

1 - Frenkie de Jong (293)

2 - Philip Cocu (292)

3 - Ronald Koeman (264)

4 - Patrick Kluivert (257)

5 - Michael Reiziger (255)

6 - Frank de Boer (214)

7 - Johan Neeskens (183)

8 - Johan Cruijff (180)

9 - Giovanni van Bronckhorst (154)

10 - Ruud Hesp (144)