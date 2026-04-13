René van der Gijp staat bekend als een levensgenieter die een drankje op zijn tijd niet afslaat. Niet elke oud-voetballer is echter zo. Dennis Bergkamp is het tegenovergestelde en dat kan Van der Gijp lastig begrijpen.

In de podcast KieftJansenEgmondGijp wordt de nieuwe interviewserie van zaakwaarnemer Rob Jansen besproken. De spelersagent interviewde Ronald Koeman al en de tweede aflevering was het de beurt aan Dennis Bergkamp. Thuis bij de oud-voetballer bespreekt Jansen met hem zijn carrière en zijn leven na het voetbal.

Bergkamp bij Ajax

Bergkamp staat bekend als een gesloten man die niet graag op de voorgrond treed. Zo geeft hij weinig interviews en is hij zelden tot nooit meer te zien op TV. De 56-jarige oud-voetballer werkte lange tijd in verschillende trainersrollen bij Ajax, maar in 2017 is hij op een nare manier vertrokken bij de club. Inmiddels is hij dus niet meer actief in de voetballerij en Van der Gijp vindt het af en toe apart dat Bergkamp niet veel meer te zien is.

In de podcast was Bergkamp ook uitgesproken over het huidige Ajax. Zo sloot hij een terugkeer bij de Amsterdamse club bij voorbaat al uit.

Jansen legt uit waarom Bergkamp zo gesloten is. "Hij is vrij op zichzelf, vroeger was hij ook al zo. Maar als je in kleine kring met hem bent, dan is hij echt heel grappig", vertelt de man die onder andere de drijvende kracht achter de historische transfer van Bergkamp en Wim Jonk naar Internazionale was.

Levensgenieter

Van der Gijp vindt het gek dat Bergkamp bijvoorbeeld nooit ergens wil eten voor een interview. "Nu jij dat interview met hem gedaan hebt, wil hij bijvoorbeeld niet naar een restaurant. Hij wil dan thuis eten, waarom? Is toch lekker in een restaurant."

Ook het feit dat Bergkamp geen alcohol drinkt zorgt bij Van der Gijp voor verbazing. "Drinkt hij helemaal niet? Dat moet hij een keer proberen. Daar knap je van op. Wijntje erbij, dan gaat hij zingen. Karaoke, een soort Wilfred Genee", lacht Van der Gijp over de oud-speler van onder andere Ajax en Arsenal.