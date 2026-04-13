René van der Gijp is al jaren onderdeel van de vaste Vandaag Inside-tafel. Toch ervaart de oud-voetballer ook regelmatig nadelen van het programma. Zo zit bijvoorbeeld een avondje Champions League er voor hem niet meer in.

Van der Gijp is al sinds de vroege start van het succesvolle programma een vaste tafelgast. Samen met Johan Derksen en Wilfred Genee vormt hij het kloppende hart van het programma dat al jaren succesvol is. In de beginjaren ging het programma enkel nog over voetbal. De grote doorbraak was tijdens het WK 2014. Toen werd het programma dagelijks opgenomen in het Kurhaus in Scheveningen. Mede doordat Oranje de derde plek behaalde, trok de show elke dag miljoenen kijkers.

Inmiddels heeft Van der Gijp een vaste vrije dag op de woensdagavond, maar de andere dagen moet hij gewoon verschijnen in het programma. Tegenwoordig gaat de show ook veel over politiek en andere zaken die Nederland bezig houden, maar de oud-voetballer krijgt nog altijd zijn momenten om tussendoor ook zijn mening te laten horen.

Champions League-avonden

Ook is Van der Gijp te horen in de podcast KieftJansenEgmondGijp samen met zijn vrienden Wim Kieft, Rob Jansen en Michel van Egmond. Daar kreeg het tv-gezicht uit Dordrecht de vraag wat hij zou doen als hij niet elke avond bij Vandaag Inside hoeft te zitten. "Ik heb geen idee wat ik zou doen als ik geen Vandaag Inside heb. Ik zou alles wel wat minder volgen. Als ik thuiskom moet ik naar Eva Jinek en naar Jeroen Pauw kijken", vertelt Van der Gijp over de voorbereiding voor de show.

Een ding vindt Van der Gijp wel jammer aan het opnemen van het programma. Nu de Champions League in een verder stadium komt, zijn de affiches standaard garantie voor spektakel. Van der Gijp moet dat dus missen vanwege de opname van het programma en daar baalt hij van. "Die voetbalwedstrijdjes zou ik allemaal wel kijken, maar ik vind het wel jammer dat ik bijvoorbeeld dinsdagavond geen Champions League kan kijken. Zijn wel goede wedstrijden nu hoor."