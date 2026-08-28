Ron Jans verruilde deze zomer de dug-out voor de televisiestudio. De voormalig trainer is sinds de start van het Eredivisieseizoen analist bij de NOS en vertelt in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine hoe hij zijn nieuwe rol ervaart en hoe zijn leven sinds zijn pensioen eruitziet.

Nu Ron Jans met pensioen is, heeft de oud-trainer tijd voor andere belangrijke dingen. Hij wilde weer baas worden over zijn eigen tijd, omdat het trainersvak zoveel tijd opslokt. "Eerst waren er wat praktischere dingen, verhuizen bijvoorbeeld. We zijn in Dublin, Wenen, München en Tsjechië geweest. We zijn bij veel wedstrijden live geweest, hebben de Tour de France gekeken, de Vuelta is nu bezig en natuurlijk het WK hockey. Fietstochtjes en tennissen met mijn vrienden. Het is heerlijk."

Daarnaast is Jans dit Eredivisieseizoen ook te zien als analist bij de NOS. Aanschuiven als analist is voor hem niet nieuw. In de periodes dat de oud-trainer niet ergens voor de groep stond, bijvoorbeeld na zijn ontslag bij Cincinnati, schoof hij geregeld aan bij het inmiddels gestopte Studio Voetbal. "Nu is het bij Studio Sport, wel bij de NOS. Dit is eigenlijk precies wat ik heel graag wilde. Dat je wel betrokken bent bij de Eredivisie", legt hij uit in de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine.

Het is volgens de voormalig trainer helemaal niet gek dat juist hij nu Eredivisiewedstrijden analyseert. "De Eredivisie is mijn huis. Daar heb ik altijd in gewoond. Ik vind het de mooiste competitie van de wereld en ik volg alles", legt Jans uit. "Dan is het ook mooi dat je gemiddeld twee keer per maand daar mag aanschuiven."

'Je moet ook een mening hebben'

Betekent de stap van het trainersvak naar de analistentafel dat Jans nu onafhankelijk kan en ook mag zijn? Op die vraag heeft hij een dubbel antwoord. "Je zult mij er nooit op betrappen dat ik mensen beledig of eventjes de les lees", begint hij. "Maar ik ben nu analist. Dus ik mag en moet ook een mening hebben."

Het blijft voor Jans belangrijk dat hij in die rol als analist niemand beledigt. "Wat ik mijn hele leven heb proberen te doen, en dat is vaak gelukt en soms ook niet, is ervoor zorgen dat je nooit mensen beledigt of te veel tegen de haren instrijkt. Maar kritisch zijn mag. Je mag zeggen wat je ziet. De beste analisten kunnen dat zonder iemand te kwetsen", vindt de voormalig trainer.

Niet gepast

Jans zat afgelopen speelronde op de tribune bij FC Utrecht, zijn voormalige club. De ploeg, die nu onder leiding staat van Anthony Correia, doet het vooralsnog niet naar behoren. Met slechts één punt uit drie wedstrijden kent de Utrechtse club een slechte start van het seizoen. Jans werd toegezongen in het stadion, maar dat vond hij niet zo gepast.

"Ik weet niet of ik werd toegezongen, want ik weet niet of ze mij zagen of wisten dat ik er was. Ik vond het niet gepast en vervelend voor Correia en ook voor de situatie waarin ze zitten. Ik volg het op de voet en ik hoop echt dat FC Utrecht het heel goed gaat doen. Ik heb daar echt een hele fijne tijd gehad."

Sportnieuws.nl De Maaskantine

In een nieuwe aflevering van de Sportnieuws.nl-podcast De Maaskantine gaat oud-voetbaltrainer Robert Maaskant uitgebreid in gesprek met Ron Jans. De voormalig trainer van onder meer FC Groningen, PEC Zwolle, FC Twente en FC Utrecht blikt terug op zijn lange trainerscarrière en vertelt waarom hij besloot te stoppen.

Ook spreekt Jans openhartig over zijn veelbesproken vertrek bij FC Cincinnati, de historische bekerwinst met PEC Zwolle en zijn periode bij Heerenveen. Daarnaast komen Xavi als bondscoach, Vandaag Inside, de invloed van data en zijn samenwerking met spelers als Luis Suárez uitgebreid aan bod.