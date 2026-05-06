De tijd begint te dringen voor Memphis Depay. De spits is al een lange tijd geblesseerd, maar leek bijna weer terug te zijn. Ondanks dat bondscoach Ronald Koeman afgelopen week zijn mening bijstelde over de spits van het Nederlands elftal, is er nu een nieuwe kink in de kabel gekomen.

Memphis Depay heeft inmiddels al ruim een maand geen wedstrijd meer gespeeld. Met het oog op het aanstaande WK in Noord-Amerika is het belangrijk dat de spits weer fit wordt en minuten gaat maken. Even leek het erop alsof Depay snel weer zijn rentree zou maken in de selectie van Corinthians, maar niets bleek dinsdagavond minder waar.

Fitheid

Depay was eigenlijk van plan om met zijn club Corinthians de reis te maken naar de Colombiaanse hoofdstad Bogota, waar een duel met Santa Fe in de groepsfase van de Copa Libertadores op het programma stond. Maar op de lijst met meegereisde spelers ontbreekt nog altijd de naam van Depay. Daardoor loopt de teller van gemiste duels op naar elf en is het einde nog niet in zicht.

Diverse media in Brazilië melden dat de topscorer aller tijden van het Nederlands elftal nog altijd niet fit genoeg is. Hoewel Depay al is begonnen aan de revalidatie van een vervelende spierblessure in zijn dijbeen, is hij nog altijd niet beschikbaar om minuten te maken. Dat deed hij voor het laatst eind maart, toen er met 1-1 gelijk werd gespeeld tegen Flamengo. Gelukkig heeft bondscoach Koeman zijn mening over Depay inmiddels bijgesteld.

Mee naar het WK?

Eerst was Koeman immers nog heel stellig over de fitheid van Depay. Hij moest en zou wedstrijden spelen, anders leek selectie voor het WK onhaalbaar. Daar krabbelde de bondscoach later weer van terug. "Ik heb hem tijdens het EK van 2024 ook meegenomen terwijl hij niet honderd procent fit was. Het kan zijn dat indien hij niet helemaal fit is, hij meegaat en op de bank begint. Dat zou ook een mogelijkheid zijn", liet de bondscoach optekenen bij Studio Voetbal. Gelukkig voor Depay duurt de competitie in Brazilië nog wel even.

Voor Corinthians staan er immers nog zeven wedstrijden op het programma voor alle spelers in de Braziliaanse topcompetitie afreizen naar het mondiale eindtoernooi. Dus zelfs als Depay de komende week nog niet fit genoeg is, is er daarna nog genoeg tijd voor hem om wedstrijdritme op te doen. Maar door het vertrouwen wat de bondscoach in hem heeft uitgesproken, lijkt een uitverkiezing voor het WK, zelfs zonder ritme, inmiddels zo goed als zeker.

