Terwijl Jan Paul van Hecke zich opmaakt voor het WK Voetbal, staat hij nadrukkelijk op de radar van Tottenham Hotspur. De Londense club heeft volgens Britse media al twee biedingen uitgebracht op de Nederlandse verdediger, maar beide voorstellen zijn door Brighton & Hove Albion van tafel geveegd.

De interesse van Tottenham komt niet uit de lucht vallen. Manager Roberto De Zerbi kent Van Hecke nog uit zijn periode bij Brighton en zou graag opnieuw met de 25-jarige verdediger samenwerken. De Italiaan ziet in de Oranje-international een belangrijke versterking voor zijn defensie in aanloop naar het nieuwe seizoen.

Brighton werkt niet mee

Brighton lijkt echter niet van plan om mee te werken aan een vertrek tegen een gereduceerde prijs. Clubdirecteur Paul Barber bevestigde tegenover TalkSPORT dat Tottenham inmiddels twee keer nul op het rekest heeft gekregen. Daarbij liet hij weten dat de belangstelling niet alleen uit Noord-Londen komt. Volgens Barber volgen meerdere clubs de situatie van Van Hecke op de voet.

Dat maakt de positie van Brighton interessant. Van Hecke gaat namelijk zijn laatste contractjaar in. Normaal gesproken kan dat de onderhandelingspositie van een club verzwakken, omdat het risico bestaat dat een speler een jaar later transfervrij vertrekt. Toch lijkt Brighton zich daar vooralsnog weinig zorgen over te maken.

Sterke ontwikkeling

De Nederlandse verdediger ontwikkelde zich de afgelopen jaren tot een vaste waarde in de Premier League. Sinds zijn komst van NAC Breda in 2020 maakte hij een indrukwekkende ontwikkeling door. Brighton betaalde destijds slechts ongeveer twee miljoen pond voor de verdediger, die inmiddels wordt gewaardeerd op zo'n 80 miljoen euro.

Van Hecke beleefde afgelopen seizoen een sterk jaar en dwong daarmee ook een plek af in de selectie van het Nederlands elftal. Zijn sterke optredens in Engeland hebben ervoor gezorgd dat hij inmiddels wordt gezien als een van de meest gewilde centrale verdedigers op de transfermarkt.

Voor Tottenham lijkt de transfer dan ook nog niet van tafel. De club zou vastbesloten zijn om de verdediging deze zomer te versterken en ziet Van Hecke als een van de belangrijkste kandidaten. De vraag is vooral of de Spurs bereid zijn om dichter bij de vraagprijs van Brighton te komen.

Nederlands getint Tottenham

Mocht Van Hecke daadwerkelijk naar Tottenham vertrekken, dan komt hij in Londen niet in een onbekende Nederlandse omgeving terecht. Bij Spurs spelen met Micky van de Ven en Xavi Simons momenteel al twee landgenoten in de selectie.

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