De kogel is door de kerk. Na een teleurstellend seizoen waarin vaker over Arne Slots ontslag bij Liverpool werd gespeculeerd dan er doelpunten werden gemaakt, heeft de club zaterdag alsnog besloten afstand te doen van de Nederlandse oefenmeester. Aangezien hij nog ruim een jaar onder contract stond, krijgt Slot nog een flink miljoenenbedrag mee.

De meningen zijn verdeeld over Slots ontslag. Waar de één het volkomen terecht vindt dat de Nederlandse manager de laan uit is gestuurd, is de ander van mening dat hij in zijn tweede seizoen bij The Reds geen eerlijke kans heeft gehad wegens het tragische overlijden van Diogo Jota afgelopen zomer.

Voormalig keeper Sander Westerveld was bijzonder uitgesproken. "Ik vind het echt ongelooflijk", zei hij in gesprek met Sportnieuws.nl. "Ik zeg al maanden dat er zó veel zaken spelen waar Slot niets aan kan doen. De directie en Fenway Sports Group moeten nu ook kritisch naar zichzelf kijken. Ze hebben hem compleet laten hangen. Als je Slot ontslaat, dan moet de rest ook vertrekken."

Ontslagpremie voor Arne Slot

Toch is er iets dat de pijn van zijn ontslag wellicht verzacht voor Slot: een flinke zak geld. Dat is namelijk het souvenirtje dat de Nederlander meeneemt naar huis. De coach had nog een contract in Liverpool tot en met eind juni volgend jaar. Dat betekent dat hij acht miljoen euro meekrijgt.

Trainerskerkhof

Slot is lang niet de enige Premier League-coach die het veld ruimt. Afgelopen seizoen werden ook onder anderen Liam Rosenior (Chelsea) en Ruben Amorim (Manchester United) de laan uitgestuurd. Eerder werden ook de Nederlandse coaches Ruud van Nistelrooij en Erik ten Hag ontslagen als coach binnen de Engelse competitie.

Toekomst

Op financieel gebied zal Slot zich dus voorlopig geen zorgen hoeven te maken over zijn toekomst, alhoewel hij op sportief vlak misschien wel snel revanche zou willen nemen als coach. Toevalligerwijs vindt zijn ontslag plaats vlak voor het WK voetbal. Al tijden lang wordt er gespeculeerd over wie de opvolger zou moet worden van Ronald Koeman na aankomend WK.

De naam van Slot zal de komende tijd ongetwijfeld genoemd worden als mogelijke opvolger van Koeman, al is het natuurlijk maar de vraag of de Nederlandse trainer een job als bondscoach in deze fase van zijn carrière ziet zitten.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover