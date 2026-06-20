Frank en Ronald de Boer namen begin 2025 afscheid van vader Cees. Hij leeft bij de voetbalbroers nog altijd voort. Dit weekend vierden ze samen met hun moeder een hele bijzondere dag ter ere van hun vader.

In februari 2025 besloot Cees de Boer om euthanasie te plegen na een jarenlange strijd tegen depressie. Voor zonen Frank en Ronald en hun moeder was dat eerst behoorlijk zwaar. Dit weekend hadden ze echter iets heel bijzonders om mee te maken. Vader Cees werd bij een oude voetbalclub op bijzondere wijze geëerd. Uiteraard lag er een rolletje klaar voor zijn gezin.

Aftrap toernooi

Als echte voetballiefhebber was vader Cees jarenlang betrokken bij de club De Zouaven uit het Noord-Hollandse Grootebroek. Ook Frank en Ronald zetten hun eerste stapjes op een voetbalveld bij die club. Het was dus extra bijzonder dat de vereniging besloot om een voetbaltoernooi aan hem te wijden: het 'Cees de Boer jeugdtoernooi'. Aan Ronald en moeder Git de eer om de eerste aftrap te houden. En dat was best een bijzonder moment.

Op Instagram blikt Ronald terug op dat mooie moment samen met zijn moeder. "Vanochtend samen met Mama de aftrap verricht bij De Zouaven voor het eerste officiële 'Cees de Boer jeugdtoernooi'", begint de oud-topvoetballer bij het bericht.

Prachtig eerbetoon

Hij denkt gelijk terug aan de mooie tijden die vader Cees daar heeft beleefd. Hier is het allemaal begonnen voor mijn vader en natuurlijk ook voor ons", vervolgt de voormalig international van het Nederlands elftal. "Er liggen hier geweldige herinneringen voor mijn vader. Ook na zijn actieve voetbalcarrière was hij hier altijd te vinden. Als jeugdtrainer, coach en later vooral als member van de onderhoudsploeg. De Zouaven was zijn tweede huis"

Voor zowel Ronald als moeder Git was het een prachtig eerbetoon. "Mooi dat De Zouaven hem op deze manier wil eren en herinneren", vervolgt hij. De Boer denkt bovendien dat zijn vader het geweldig zal vinden. "Papa zal met een lach en trots gevoel naar beneden kijken", besluit hij. Een bijzondere dag dus voor de familie. Overigens lijkt Frank er niet bij te zijn. Hij was begin deze week nog op vakantie in Marbella.

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