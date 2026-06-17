Voor Wesley Sneijder is het een beladen dag. De voormalig topvoetballer is rondom het WK natuurlijk veel bezig met voetbal, maar staat via sociale media ook stil bij zijn overleden vader. Het is namelijk een bijzondere datum.

Begin februari 2025 overleed Barry, de vader van ex-topvoetballer Sneijder en Rodney en Jeffrey. Het was de tweede grote klap in korte tijd. In de zomer van 2023 overleed hun moeder Sylvia namelijk al aan de gevolgen van kanker. Die ziekte overkwam ook Barry.

In de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd) deelde Sneijder een foto van zijn vader. "Een fijne verjaardag in de hemel", was een van de teksten bij de foto. "Vandaag vieren we jou. We missen je meer dan woorden kunnen zeggen en we houden altijd van je."

Vorig jaar vertelde Sneijder in een televisieprogramma openhartig over het verlies van zijn ouders en hoe geloof hem daar bij helpt. "Daar zat anderhalf jaar tussen. Ik denk dat ik er goed mee kan dealen, want ik geloof echt. Ik weet ook echt dat ze nu samen zijn op een mooiere plek dan hier en dat we elkaar ooit weer gaan zien."

Ook broertje laat van zich horen

Overigens deelde ook Sneijders jongere broertje Rodney een foto op sociale media. Momenteel is het WK voetbal aan de gang en dat zorgt er bij Rodney voor dat het gemis extra hard binnenkomt. "We keken normaal alle wedstrijden samen en dat was echt iets om naar uit te kijken", laat hij weten.

De voormalig topvoetballer van onder meer het Nederlands elftal, Ajax, Real Madrid en Internazionale is momenteel in Noord-Amerika voor het WK. Hij was bij de zogeheten Oranje Fanwalk vlak voor Nederland - Japan, samen met zoon Xess Xava en zijn ex-vrouw Yolanthe Cabau. Afgelopen nacht was hij aanwezig bij Argentinië - Algerije en zag hij Lionel Messi met een hattrick geschiedenis schrijven.

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