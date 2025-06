Wesley Sneijder was nog geen tien minuten in beeld tijdens het televisieprogramma 'Het waren twee fantastische dagen' of hij deelde al een heftig en 'bizar' verlies. De oud-topvoetballer (41) verloor zijn vader én moeder kort na elkaar aan de vreselijke ziekte kanker. Hij vertelt openhartig over de zware periode die hij meemaakte.

In een villa ergens in Nederland werd Sneijder 'opgesloten' met twee andere Bekende Nederlanders. Jaimie Vaes, tv-persoonlijkheid en ex-partner van de populaire rapper Lil Kleine, kende Sneijder wel. Maar ballerina Igone de Jongh kende hij niet. Toch stelde zij nog onschuldig de vraag of Sneijder 'spiritueel' is. Daar reageerde de voormalig middenvelder van onder meer Ajax, Real Madrid en Inter openhartig op. "Spiritueel gaat een stapje verder, maar ik geloof wel."

Ex-topvoetballer Wesley Sneijder (41) wil nog een kind en spreekt zich uit over groot leeftijdsverschil met nieuwe geliefde Wesley Sneijder (41) maakte in mei 2025 bekend dat hij een nieuwe liefde heeft gevonden: de veel jongere Romy Lukassen (23). Al in 2024 werden ze regelmatig samen gespot en lieten ze wat hints achter op social media. Inmiddels zijn ze 'officieel' een koppel. Hoe denkt hij over het leeftijdsverschil en heeft hij nog een kinderwens?

'Dat is echt verschrikkelijk'

Als voorbeeld haalt Sneijder aan dat zijn ouders recent zijn overleden. "Daar zat anderhalf jaar tussen. Ik denk dat ik er goed mee kan dealen, want ik geloof echt. Ik weet ook echt dat ze nu samen zijn op een mooiere plek dan hier en dat we elkaar ooit weer gaan zien. Ze waren allebei ziek." Hij noemt het 'bizar' dat zijn vader en moeder allebei de diagnose kanker kregen en snel achter elkaar overleden. "Dat aftakelproces heb ik bij allebei meegemaakt. Dat is echt verschrikkelijk", zegt Sneijder.

Pikant geheim oud-topvoetballer Wesley Sneijder ligt op straat: 'Niet leuk als ik dit deel, maar…' Oud-voetballer Wim Kieft gaat samen met Wesley Sneijder en Royston Drenthe de strijd met zichzelf aan in het programma 'Nog Eén Keer Fit'. Daarin moeten de drie deelnemers zo veel mogelijk afvallen en een flink vetpercentage verliezen. Dat is voor de een wat makkelijker dan de ander, zo weet Kieft.

'Als het moment daar is...'

"Sommige mensen in mijn omgeving zeggen dan dat ik me moet laten testen. Maar op wat dan? Als het moment daar is, gaan we toch. Even afkloppen, ik hoop dat het nog lang wegblijft dat moment." Op de vraag van ballerina De Jongh of hij 'het' dan ook niet hoeft te weten als hij ernstig ziek is, reageert hij instemmend. De Jongh herkent dat gevoel, want de laatste keer dat zij een scan van haar borsten heeft gemaakt om te controleren op borstkanker, kan ze zich al niet meer herinneren. "Ik hoef het ook niet te weten."

Alcohol

Na het beladen onderwerp wordt er snel alcohol ingeschonken en gaat het over luchtigere zaken, zoals hoe Sneijder is als hij dronken is. "Gezellig, nog gezelliger dan normaal. Ik kon er in mijn carrière al goed tegen, ik was topfit."