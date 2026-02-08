Lindsey Vonn hoopte zondag voor een sprookje te zorgen, maar haar rentree op de Olympische Spelen liep uit op een ongekend drama. De 41-jarige Amerikaanse ging voor goud op de afdaling, maar eindigde in een helikopter op weg naar het ziekenhuis. Dit ging er mis.

Vonn, een grootheid in de skisport stopte jaren geleden en werd meermaals geopereerd aan haar knie. Ondanks een kunstgewricht besloot ze toch haar rentree te maken. Het boogbeeld plaatste zich voor de Spelen van Milaan, maar in de aanloop naar het hoogtepunt ging het weer mis. Een zware crash zorgt voor onder andere gescheurde kruisbanden in haar andere knie.

Vonn verscheen zondag desondanks aan de start, maar haalde de finish niet. Met bibnummer dertien ging het na dertien seconden gruwelijk mis. Na een zware val belandde ze schreeuwend van de pijn op de sneeuw. Wat ging er mis? De experts waren het snel eens.

De oorzaak van de crash zou niet de eerdere knieblessure zijn geweest, zo werd onder meer verteld bij de NOS. Vonn raakte uit balans doordat ze met haar rechterarm in een poortje bleef hangen. Daarna was er geen houden meer aan. Zie de foto's hieronder voor het moment waarop het mis ging en de gevolgen:

Bekijk hieronder de beelden van crash:

Bron: HBO Max/Eurosport

Helikopter

Vonn werd na haar zware val lange tijd behandeld door de medische hulp die razendsnel ter plekke was. Uiteindelijk werd ze stevig ingepakt met een helikopter afgevoerd. Over de gevolgen is nog niet bekend gemaakt.

Geschokte reacties

De crash van Vonn en haar gegil terwijl ze op de sneeuw lag, maakten uiteraard grote indruk op iedereen die het maamaakte. Het publiek wachtte, veelal met de handen voor de mond, op nieuws. Collega's hielden hun adem in en de tranen vloeiden bij een oud-collega die commentaar gaf bij de BBC. Lees hieronder meer over de eerste reacties op het drama:

Olympisch goud naar landgenote Lindsey Vonn

De afdaling in Cortina d’Ampezzo werd gekenmerkt door onrust en meerdere valpartijen. Na de zware crash van Vonn volgden nog meer schrikmomenten op het verraderlijke parcours. De wedstrijd lag geruime tijd stil en langs de piste was zichtbaar hoe groot de impact van de incidenten was, met skiesters en toeschouwers die geschrokken toekeken.

Toen de race uiteindelijk werd hervat, bleek Breezy Johnson de winnares van de dag. De Amerikaanse had haar afdaling al voltooid vóór het drama rond haar landgenote en zag haar prestatie overeind blijven, ondanks de lange onderbreking. Uiteindelijk bleef vooral de zware crash van Lindsey Vonn hangen als het bepalende en meest aangrijpende moment van de afdaling.