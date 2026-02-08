Wat een hoogtepunt had moeten worden, is veranderd in een nachtmerrie voor Lindsey Vonn. De 41-jarige Amerikaanse kwam tijdens de olympische afdaling in Cortina d’Ampezzo al vroeg in haar run hard ten val en zag haar rentree op de Olympische Winterspelen abrupt eindigen. Het goud was voor de Vonn haar landgenote Breezy Johnson.

Dat Vonn überhaupt aan de start verscheen, werd door velen al als een klein wonder beschouwd. Slechts een week voor de Spelen scheurde ze haar voorste kruisband tijdens een wereldbekerwedstrijd in Zwitserland. Toch weigerde de skilegende haar olympische droom los te laten. In een emotionele boodschap op Instagram liet ze weten dat alleen al het bereiken van deze Spelen voor haar voelde als winst.

Pijnlijk einde olympische droom

Die droom spatte echter al vroeg uiteen. In de eerste sector van de afdaling ging het mis: Vonn was nog bezig snelheid op te bouwen toen ze de controle verloor na een sprong en hard onderuitging. De Amerikaanse schoof met hoge snelheid over de piste en bleef vervolgens lange tijd roerloos liggen. Het publiek viel stil, terwijl de ernst van de situatie direct duidelijk was.

Vanuit de start werd zichtbaar geschrokken gereageerd door de concurrenten die klaarstonden en ook langs de baan sloeg de schrik toe. Vonn greep naar haar knie en schreeuwde het uit van de pijn, terwijl medische hulp razendsnel de piste op kwam. De race werd enige tijd stilgelegd, terwijl de 41-jarige met zorg werd onderzocht.

Medisch wonder blijft uit

Op de herhaling werd pijnlijk duidelijk wat er misging. Bij een kleine sprong raakte Vonn uit balans toen ze met haar rechterarm een paaltje raakte, waarna ze draaiend ten val kwam in een van de eerste bochten. De beelden waren heftig: de Amerikaanse bleef schreeuwend liggen op de piste, terwijl de hulpdiensten direct in actie kwamen. Uiteindelijk werd ze op een brancard van de baan gehaald en lag de wedstrijd vanzelfsprekend stil, totdat Vonn met een helikopter kon worden opgehaald.

De afdaling van Vonn gold vooraf als een van de meest beladen momenten van deze nog jonge Olympische Spelen. Met een gescheurde kruisband én schade aan haar meniscus had de 41-jarige skilegende besloten tóch te starten in wat haar allerlaatste olympische wedstrijd zou worden. Een medisch wonder, waar ook kritisch naar werd gekeken door experts.

Startnummer 13

In aanloop naar de race leek er voorzichtig reden tot optimisme bij Vonn. Tijdens de training op vrijdag kwam ze zonder grote problemen beneden, zaterdag wist ze haar tijd zelfs met twee seconden te verbeteren. Zondagmiddag was ze als dertiende van de 36 deelneemsters aan de beurt, maar het bleek een noodlottig startnummer: na dertien seconden in de run ging het mis.

Olympisch goud voor Breezy Johson

De afdaling bleef onrustig na de zware crash van Lindsey Vonn. Even later ging ook de Oostenrijkse Nina Ortlieb onderuit. Zij kwam ongelukkig weg in een bocht en reageerde zichtbaar gefrustreerd, maar had meer geluk dan Vonn: Ortlieb kon op eigen kracht de finish bereiken en bleef verdere schade bespaard. De reeks incidenten onderstreepte hoe verraderlijk het olympische parcours in Cortina d’Ampezzo was.

Door de crash van Vonn lag de wedstrijd geruime tijd stil, maar daarna werd de afdaling hervat. Meerdere topfavorieten hadden hun run al gereden voordat het drama zich voltrok, waardoor de race ondanks de schrikmomenten zijn vervolg kreeg. De focus verschoof langzaam weer naar de sportieve ontknoping, al bleef de sfeer op en rond de piste zichtbaar aangeslagen.

Uiteindelijk kroonde Breezy Johnson zich tot olympisch kampioene op de afdaling. De Amerikaanse had haar beslissende run al neergezet vóór de zware crash van haar landgenote en zag die prestatie standhouden, ondanks de lange onderbreking. Johnson begon haar afdaling relatief gecontroleerd, maar maakte juist in het middenstuk en de finale het verschil. Zo eindigde de race met Amerikaans goud, terwijl het drama rond Vonn een zware schaduw wierp over de ontknoping.