Wat het kroonstuk van haar comeback had moeten zijn, mondde uit in een drama voor Lindsey Vonn. De 41-jarige Amerikaanse ging tijdens de olympische afdaling in Cortina d’Ampezzo al in de openingsfase van haar race hard onderuit, waardoor haar terugkeer op de Winterspelen mogelijk voortijdig ten einde kwam. Vonn werd in een helikopter afgevoerd, en inmiddels is ze geopereerd aan een breuk in het linkerbeen.

Vonn kwam zwaar ten val tijdens de olympische afdaling. Al in een van de eerste bochten verloor ze na een oneffenheid in het parcours de controle. Met haar rechterarm bleef ze achter een poort hangen, waarna ze verdraaid op de piste terechtkwam. Haar pijnkreten waren duidelijk hoorbaar. Kort daarna werd Vonn op een brancard gelegd en per helikopter van de piste afgevoerd. Veel mensen waren erg geschrokken door de situatie.

Operatie

Met de helikopter werd Vonn eerst naar het olympisch ziekenhuis Codivilla in Cortina gebracht. Na een behandeling van ongeveer drie uur werd Vonn overgevlogen naar Treviso voor verder onderzoek. Daar bleek dat ze een breuk in haar linkerbeen had opgelopen. De Amerikaanse werd geopereerd om de breuk te stabiliseren. Het ziekenhuis in Treviso komt maandag om 12.00 uur met een nieuwe medische update, zo meldt het Italiaanse persbureau ANSA.

Vooralsnog is er geen sprake van een blessure aan het rechterbeen, het been waarin Vonn een knieprothese heeft. Eerder maakte het Amerikaanse skiteam al melding van een kwetsuur, zonder die te specificeren. " Ze heeft een blessure, maar haar toestand is stabiel. Ze is in de goede handen van een team van Amerikaanse en Italiaanse artsen."

Dubbel gevoel

In de afdaling ging het goud uiteindelijk naar landgenote Breezy Johnson, terwijl de Duitse Emma Aicher zilver pakte. Binnen het Amerikaanse team heerst daardoor een dubbel gevoel. "We zijn blij met het goud, maar maken ons tegelijkertijd zorgen om Lindsey", vertelde de Amerikaanse trainer.

Gescheurde kruisband

De deelname van Vonn aan de Spelen was veelbesproken doordat ze onlangs ook al keihard ten val was gekomen. Bij een wereldbekerwedstrijd in Crans-Montana crashte de Amerikaanse ruim een week geleden en ook toen moest ze met een helikopter afgevoerd worden. Ze onthulde deze week dat ze bij die val een gescheurde kruisband had opgelopen, maar toch besloot ze mee te doen aan de Spelen. Daar ging het zondag dus opnieuw mis.